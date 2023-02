Gubbio contro l’Imolese in cerca del riscatto

Un trend da invertire in un momento in cui il nervosismo rischia di farla da padrone. Gubbio di scena al Galli di Imola, con fischio di inizio alle 14,30, in una gara che i rossoblù non possono e non devono sbagliare. I numeri parlano chiaro. Solo 5 punti collezionati nel girone di ritorno e una classifica da risalire con i ragazzi di Braglia scivolati al sesto posto a 20 punti dalla Reggiana capolista con un margine di vantaggio di 7 punti sulla zona playoff. Il tecnico rossoblù, però, non ci sta. "Sembra che siamo ultimi in classifica dalle critiche che sento. Noi siamo primi ad essere insoddisfatti del nostro cammino in questo girone di ritorno. Però voglio anche far notare che il Gubbio era salvo già alla fine del girone d’andata e, se non mi sbaglio, credo non fosse mai successo. Detto questo è bene tornare subito a far risultato perché il primo ad essere arrabbiato di questo trend è il sottoscritto. Sappiamo bene che stiamo rendendo al di sotto delle nostre potenzialità e non è che ci fa piacere".

Avversario di turno, come detto, l’Imolese che, nel girone di ritorno, ha fatto anche peggio del Gubbio, conquistando solo 4 punti. Un cammino che ha fatto scivolare i romagnoli al penultimo posto. "Sì, ma la classifica – avverte subito Braglia – non la dobbiamo guardare e la nostra esperienza è lì a insegnarcelo. Con il cambio di allenatore stanno giocando con un 4-2-3-1 molto interessante. Dovremo fare attenzione a D’Auria, De Feo e Simeri. Quello che conta è però è il nostro atteggiamento. Più che i risultati negativi del girone di ritorno è stato il modo in cui si è perso. Sembrava quasi non ci importasse e questo non può e non deve succedere. Se prepariamo bene la gara e scendiamo in campo nella maniera giusta, nessuno ci impensierisce. Altrimenti rischiamo sempre".

Gubbio senza Signorini e Morelli ancora ai box. Recuperato invece Portanova che farà parte dell’undici titolare. Rossoblù che anche al Galli scenderanno in campo con il 4-3-1-2. "Domenica scorsa la squadra mi è piaciuta molto. Siamo stati corti e uniti. La strada è giusta. Mi aspetto una grande prova ad Imola. Ci serve una scintilla". Al Galli arbitra Burlando di Genova, assistenti Peloso di Nichelino e Tomasi di Schio, IV uomo Mancini di Pistoia. (4-3-1-2): Greco; Portanova, Redlfi, Bonini, Nicolao; Rosaia, Toscano, Bulevardi; Arena; Di Stefano, Vazquez. All.: Braglia.