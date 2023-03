Gubbio, continua la rincorsa al quarto posto

GUBBIO – Sulla scia delle tre vittorie di fila, che hanno allungato a quattro la striscia di risultati positivi, il Gubbio continua nel suo programma di allenamento in vista dello scontro con la Vis Pesaro di sabato pomeriggio. Si giocherà alle 17:30 al Barbetti, e sarà una gara più che importante per i rossoblù. La rincorsa al quarto posto è entrata nel vivo e ogni punto lasciato per strada o portato in cassa potrà risultare decisivo, anche perché tre ore prima si giocherà lo scontro diretto tra Ancona e Carrarese, rispettivamente sesta e quarta in classifica. La testa, però, deve essere ben salda a terra rivolta solo ed esclusivamente al campo, che è e sarà sempre giudice finale di ogni diatriba. Capitolo indisponibili: rientrerà dalla squalifica Redolfi, che probabilmente si alternerà spesso con Signorini, tornato a giocare domenica dopo un lungo stop e che continua il lavoro personalizzato sul ginocchio, mentre non c’è nessuno squalificato per i rossoblù, anche se il portiere Di Gennaro è entrato in diffida dopo l’ammonizione rimediata contro il San Donato. Intanto Gubbio-Vis Pesaro sarà diretta da Valerio Vogliacco di Bari, coadiuvato da Ayoub El Filali di Alessandria e Alessandro Rastelli di Ostia.