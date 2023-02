Gubbio, chiusa inchiesta: tremila euro di ammenda alla società

GUBBIO – Il presidente Notari, in questi giorni non proprio brillanti per i colori rossoblù, è impegnato a risolvere anche problematiche di carattere sportivo-giudiziario ereditate dal passato. "L’A.S. Gubbio 1910 - fa sapere l’ufficio stampa - comunica che in riferimento alle note vicende relative ad una inchiesta su operazioni finanziarie e fatturazioni riferite alla precedente gestione, la Figc ha emanato in data odierna un comunicato nel quale si afferma che "vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 22-23 adottato nei confronti del sig. Fabio Cecchetti, all’epoca dei fatti facente parte dell’ordinamento federale nella qualità di segretario generale e dell’A.S. Gubbio 1910, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva... vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale e rilevato che il presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti", dispone una sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Cecchetti e di tremila euro di ammenda per la società". Intanto

oggi alle 15.15 al "Barbetti", il Gubbio giocherà un’amichevole contro la C4 Foligno (ingresso libero) di Eccellenza. Domenica al polisportivo (ore 14.30) i rossoblù affronteranno in campionato il Fiorenzuola.