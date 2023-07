Gubbio cerca il portiere C’è Vettorel nel mirino

GUBBIO – Concretizzata la cessione di Alessandro Arena, che andrà al Pisa per 350mila euro più bonus e clausola sulla rivendita, il Gubbio continua a costruire la squadra per il campionato che verrà. Sono arrivati a Gubbio Christian Dimarco, mancino, e Daniel Frey, destro, per rinforzare le fasce, e con la partenza di Di Gennaro urge riorganizzare anche tra i pali. È già stato visto in sede Vincenzo Cozzella, portiere classe 2001 cresciuto nel Pescara, ma secondo alcune indiscrezioni piace anche Thomas Vettorel, estremo difensore classe 2000 del Frosinone con un’ottima esperienza tra i pro, la più recente lo scorso anno al Monopoli. In uscita resta da capire chi farà spazio ai nuovi innesti: Corsinelli e Nicolao sembrano i candidati ad una cessione, ma nel mercato tutto può cambiare in poco tempo. Si comincia ad intravedere i binari sui quali i rossoblù cercheranno di esprimersi per il prossimo campionato, con l’obiettivo di migliorare la quinta posizione conquistata lo scorso anno. La base di partenza è ottima, ma sarà necessario effettuare i giusti inserimenti per poter competere al massimo in un girone B di Serie C che si prospetta di altissimo livello.