Gubbio, buon test con Senigallia Grande serata all’insegna dei ricordi

GUBBIO - Un allenamento congiunto di metà settimana con la Vigor Senigallia, squadra del girone F di Serie D, soprattutto per permettere a Signorini, che sta ultimando il recupero da un infortunio al ginocchio, di mettere minuti nelle gambe in vista della gara di domenica contro il San Donato Tavarnelle. Nel primo tempo, Braglia sceglie questa formazione, confermando il 3-4-2-1: Greco; Dutu, Signorini, Portanova; Corsinelli, Vitale, Bontà, Semeraro; Spina, Di Stefano; Vazquez. La partita segue i canonici ritmi di un’amichevole estiva, ma quando il Gubbio accelera fa sentire tutta la differenza: al 31° Spina, dopo uno scambio con Di Stefano, infila Sarti sul primo palo, poi al 37°, con un grande sprint sulla destra, lascia sul posto quattro avversari e davanti al portiere non sbaglia. Finisce 2-0 il primo tempo, con Braglia che nel primo quarto d’ora della seconda frazione cambia tutta la formazione, così trasformata: Di Gennaro; Tazzer, Redolfi, Bonini; Morelli, D’Angelo, Rosaia, Merciari; Arena, Buzzi; Ligi. Da sottolineare la presenza di tanti ragazzi delle giovanili: D’Angelo, Buzzi, Ligi e Merciari sono rispettivamente classe 2006, 2004, 2005 e 2006. Non hanno preso parte alla partita, terminata 2-0, Arras, Toscano, Nicolao e Bulevardi a scopo precauzionale.

In campo si guarda al futuro, ma nella serata di mercoledì i pensieri sono tornati indietro, fino a 25 anni fa. Nell’anniversario -22 marzo 1998- della promozione tra i professionisti, si è svolta una serata, presentata da Roberto Barbacci con la collaborazione di Massimo Boccucci, all’insegna dei ricordi, alla quale hanno partecipato quasi tutta la squadra che vinse il campionato, oltre al mister Leo Acori e a tanti dirigenti dell’epoca, intervenuti sia sul palco che in videochiamata. "Eravamo un gruppo straordinario, fatto di uomini prima ancora che calciatori, e allenare quei ragazzi fu un piacere indescrivibile", ha ricordato Leo Acori. "Quando ripenso a quell’annata ho ancora i brividi: un grande merito va dato ai giocatori, che disponevano di una qualità e di uno spirito di sacrificio che oggi fatico a ritrovare nel calcio attuale". Erano presenti anche il sindaco Stirati, l’assessore Damiani, il direttore generale dell’A.S. Gubbio Pannacci, il diesse Mignemi, il team manager Lazzoni e il responsabile del settore giovanile Mariotti.