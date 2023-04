Gubbio, buon test col Sansepolcro (4-0)

GUBBIO – Un allenamento congiunto più che positivo contro il Sansepolcro. Nel 4-3-3 del tecnico toscano c’è Di Gennaro tra i pali, Corsinelli, Redolfi, Tazzer e Nicolao in difesa, Toscano, Bulevardi e Vitale a comporre la mediana a supporto del tridente Spina, Arras e il classe 2004 Buzzi. Già nel primo tempo il Gubbio dimostra subito la propria superiorità: dopo neanche un minuto Nicolao crossa da sinistra, Vitale svetta e infila l’1-0. Lo stesso asse si ripropone al 18°, con il terzino che crossa rasoterra verso il limite ancora per Vitale che grazie anche ad una leggera deviazione sigla il 2- 0. Nella ripresa cambiano gli undici interpreti: Greco; Morelli, Pecoraro, Portanova, Bonini; Bontà, Rosaia, Semeraro; Arena, Vazquez, Di Stefano. Ed è un’altra doppietta che arrotonda il risultato finale. Al 73° Semeraro fa partire un mancino potente e preciso che s’insacca a mezza altezza battendo il portiere avversario. Ancora il laterale sinistro, all’86° trova la traiettoria giusta che chiude la gara sul definitivo 4-0. Ora la squadra avrà a disposizione due giorni di riposo, per tornare ad allenarsi martedì 2 maggio, nell’attesa di conoscere l’esito del procedimento giudiziario che decreterà l’avversario dei rossoblù nel primo turno playoff.