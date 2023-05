Gubbio, buon test amichevole con il Fano Semeraro ancora in gol

GUBBIO – A una settimana esatta dall’inizio dei playoff – prevista per giovedì 11 maggio - nella seconda amichevole dopo la conclusione del campionato regolare il Gubbio al “Mancini” è ospite del Fano, formazione che milita in Serie D e che al momento occupa il quarto posto nel girone F. Come per il test precedente, mister Braglia ha sfruttato la gara per continuare a mettere minuti nelle gambe dei suoi, provando diverse soluzioni tattiche. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 0-1 grazie al gol di Semeraro, che dopo la doppietta contro il Sansepolcro dello scorso sabato prosegue nel suo buon periodo di forma portandosi a 3 reti in 2 partite; anche se si parla di amichevoli, questi numeri non possono che portare fiducia e continuità nel singolo e nella squadra tutta. Nel secondo tempo, poi, il Gubbio ha arrotondato il risultato finale sullo 0-3, con le segnature dei subentranti dalla panchina Rosaia e Arena. La settimana di allenamento proseguirà e si chiuderà regolarmente; ora c’è da cerchiare in rosso la data dell’8 maggio, che decreterà quale sarà l’avversario dei rossoblù nel primo turno dei playoff: tutto passa per la decisione di penalizzare nuovamente o meno il Siena.