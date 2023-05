Gubbio, Braglia studia il modulo play off

GUBBIO – Con i playoff slittati per permettere alla giustizia sportiva di fare il proprio corso, nell’amichevole di sabato con il Sansepolcro mister Braglia ha scelto di sperimentare nuove tattiche per una squadra, il Gubbio, che nella stagione ha cambiato spesso veste, facendo anche di questo un proprio punto di forza. Contro i biturgensi ha scelto il 4-3-3, un modulo che permette un centrocampo più folto con un mediano - Toscano nella gara di sabato - che può imbastire la manovra con geometrie, liberando le mezzali per gli inserimenti offensivo e lasciando spazio di invenzione ai tre attaccanti. Forse è questo uno dei segreti di Braglia, che sa cosa vuol dire giocare e vincere i playoff: in tre occasioni il tecnico dei rossoblù è riuscito a portare la sua squadra in Serie B tramite la fase finale ad eliminazione diretta del campionato. La prima volta fu nel 20062007 con il Pisa dopo essere arrivato terzo, si ripeté con la Juve Stabia nel 20102011 dopo un quinto posto, per poi completare il suo personalissimo “triplete”, sempre dopo essersi classificato quinto, con il Cosenza nel 20172018. La sua esperienza si fa sentire, quindi, può rivelarsi l’arma in più.