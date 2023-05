Gubbio, Braglia: "Mi fido dei miei ragazzi"

GUBBIO – L’ora è arrivata: domani partono i playoff di Serie C, e il Gubbio alle 20.30, al “Barbetti” sfida la Recanatese. Mister Braglia parla di come gestire queste situazioni di post-season: "Non c’è una ricetta: ci vuole fortuna, così come bravura e capacità di leggere i momenti. Queste sono partite secche, è come un torneo mondiale dove ti giochi un sogno e alla fine chi è più bravo, chi sta meglio fisicamente e chi ci crede di più arriva in fondo. Poi ovviamente ci sono squadre più attrezzate per vincere, più competitive già dal campionato, come le seconde o terze classificate". Uno sguardo anche al percorso dei rossoblù fin qui: "Io credo che quello che c’era stato chiesto lo abbiamo fatto, ora sta ai ragazzi coronare qualcosa che può rivelarsi importante per la loro carriera e per tanti altri motivi. Conosciamo il nostro valore, tendo a fidarmi dei miei giocatori: se entriamo bene in campo e giochiamo come sappiamo possiamo fare bene". Niente alibi sul dubbio dell’avversario: "Sapevamo che bisognava giocare con la Recanatese: chi non paga è giusto che sconti una pena". Tutti convocati per giovedì.