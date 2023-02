Gubbio, Braglia guarda avanti "Pari giusto, teniamoci il punto"

GUBBIO - È tornato ad allenarsi ieri pomeriggio il Gubbio calcio, che dopo il pareggio esterno contro l’Imolese si proietta già verso la sfida di sabato, quando alle 14:30 al “Barbetti” arriverà l’Olbia. Una prospettiva, quella del guardare avanti, promossa in primis da mister De Simone, domenica in panchina per sostituire lo squalificato Braglia, che ha fornito la sua analisi al termine del match: "È stata una partita combattuta, su un campo pesante. L’Imolese non è da sottovalutare, ha un potenziale soprattutto offensivo sicuramente non da penultima in classifica. Il campo ci ha messo del suo, per come si era messa la partita aver acciuffato il pari non era scontato. Nel primo tempo credo che la squadra abbia fatto molto bene ma nonostante questo abbiamo subito il gol. Al netto di tutto, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Ci teniamo il punto e andiamo avanti". Fermi in sesta posizione a 46 punti, i rossoblù proseguiranno il lavoro a gruppi nel corso della settimana, allenandosi tutti i pomeriggi oltre al martedì e al mercoledì mattina, con ogni probabilità facendo la spola tra Gubbio e Umbertide. Lo scorso venerdì si è chiuso il mercato degli svincolati, con la società che ha deciso di non intervenire sulla rosa. Marco Sau, ex obiettivo del Gubbio, si è accasato alla Feralpisalò.