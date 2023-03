Gubbio, Braglia: "Contento dei ragazzi"

GUBBIO – La vittoria di Recanati infonde fiducia e sicurezza al Gubbio, che continua a preparare il rush finale di campionato, con tutto un altro entusiasmo rispetto ad appena una settimana fa, come ha commentato Dutu al termine della gara di martedì: "Già dopo il pareggio con il Cesena si respirava un’aria diversa, oggi abbiamo giocato per vincere seguendo le istruzioni del mister, il campo ci ha dato ragione". Anche Braglia, che ha schierato ben cinque under dal primo minuto nella sfida in terra marchigiana, è rimasto piacevolmente colpito dalla prova messa in campo dai suoi: "Io sono contento dei ragazzi, sono felice per loro perché hanno offerto una bella prestazione, si sono comportati da squadra, nonostante i cambi hanno reagito alla grande e hanno dimostrato che ancora credono di fare qualcosa di buono. Dobbiamo pensare partita per partita ed andare avanti per la nostra strada, guardando in casa nostra e non chi affronteremo". Sabato al “Barbetti” arriverà la Lucchese, al nono posto in classifica, distante quattro lunghezze dai rossoblù. Uno scontro diretto per i playoff, che potrebbe lanciare il Gubbio verso la rincorsa al quarto posto.