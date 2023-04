Gubbio, arriva la Vis Pesaro Braglia: "Stiamo attenti"

Oggi tocca alla Vis Pesaro. Il Gubbio, al “Barbetti”, affronta i marchigiani nella quartultima di campionato, con i playoff già sicuri ma con un quarto posto da acciuffare. Mister Braglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, come sempre non vuole cali di tensione dai suoi ragazzi, anche perché i pesaresi cercano punti importanti in chiave salvezza e non lasceranno nulla al caso: "Le partite per me iniziano sempre da 0-0, perciò non esistono partite facili. Io ho visto le ultime partite e sono una squadra viva, non mi spiego come possano essere così in basso con la squadra che hanno: Coppola, Di Paola, Pucciarelli, Valdifiori e Fedato sono ottimi giocatori. I problemi che hanno o hanno avuto li conoscono loro, ma come nomi è una squadra importante. Non sono molto tranquillo, ai ragazzi ho detto di non aspettarsi una squadra allo sbando perché non lo sono, vengono qua a giocarsela, vogliono salvarsi e venderanno cara la pelle: per noi è una partita difficilissima e dobbiamo prepararci bene".

Poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, in difesa della squadra e dell’ottimo percorso che stanno facendo: "Questa squadra ha sempre fatto buone gare salvo poche prestazioni. Abbiamo passato un brutto momento, non è stato semplice venirne fuori; i ragazzi hanno capito che quello che gli diceva il loro capitano, Signorini, è quello che io gli ripetevo da inizio campionato. Credo che qui non ci stia rendendo conto di quello che stiamo facendo: questi risultati rapportati a una piazza come Gubbio sono un traguardo straordinario, ma spesso vedo come se l’ambiente non supportasse quanto dovuto i ragazzi. Cerchiamo un po’ di entusiasmo, di euforia: siamo quinti, ce la giochiamo". Proseguendo con il 3-4-2-1, sicurezze in difesa: tra i pali Di Gennaro, davanti a lui Portanova, Signorini e Bonini. Anche in attacco pochi dubbi, con il trio Arena-Di Stefano-Vazquez che dovrebbe essere confermato, mentre a centrocampo, al fianco di Bulevardi, sono in ballottaggio Rosaia e Bontà con Morelli, Corsinelli, Nicolao e Semeraro che si giocano due maglie in quattro sugli esterni.