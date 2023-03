Gubbio, ancora un ko al "Barbetti" L’Olbia passa con un rigore contestato

GUBBIO

0

OLBIA

1

GUBBIO (4-3-1-2): Di Gennaro; Corsinelli (pt 45’ Tazzer), Portanova, Redolfi (st 1’ Dutu), Nicolao; Rosaia, Bontà (st 20’ Toscano), Bulevardi; Arena; Vazquez (st 23’ Di Stefano), Spina (st 23’ Arras). All. Braglia. A disp. Meneghetti, Greco, Semeraro, Vitale.

OLBIA (3-4-3): Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Zanchetta (st 22’ La Rosa), Dessena (st 32’ Incerti), Travaglini (pt 25’ Sperotto); Contini (st 32’ Babbi), Nanni (st 22’ Corti), Ragatzu. All. Occhiuzzi. A disp. Van Der Want, Occhioni, Boganini, Fabbri, Valerio, Sueva.

Arbitro: Maccarini di Arezzo (Masciale-Schirinzi)

Marcatore: st 13’ Ragatzu (R).

NOTE: calci d’angolo 3-3; ammoniti: Emerson, Dessena, Occhiuzzi, Vazquez, Corti; recupero: pt 4’; st 5’; spettatori 751 di cui 18 ospiti.

GUBBIO – A Gubbio è buio pesto. I ragazzi di Braglia incassano un’altra sconfitta casalinga, contro un avversario come l’Olbia che è stato in grado di leggere la partita alla perfezione e che ha saputo sfruttare l’unica occasione arrivata in fase offensiva. Nell’ormai consueto 4-3-1-2 Braglia prova a sfruttare la velocità di Spina in attacco coadiuvato anche dal talento di Arena, ma l’abbottonato 5-4-1 in fase di non possesso dell’Olbia rende difficile la manovra rossoblù, che gestisce la gara ma non affonda mai il colpo. L’unica chance del primo tempo è al 21°, quando Arena crossa dalla destra verso Bulevardi che s’inserisce all’altezza del secondo palo e colpisce di testa non centrando però lo specchio della porta. Due infortuni nei primi 45’ per il Gubbio: al 45° Corsinelli rimane vittima di una contusione al costato e, dopo essere stato sostituito, viene anche trasportato in ospedale per accertamenti; a fine primo tempo anche Redolfi resta negli spogliatoi per un problema al ginocchio, con Dutu che entra al suo posto. Se Braglia cercava una reazione ottiene l’esatto contrario: il leitmotiv della gara è lo stesso e anzi, il Gubbio subisce anche l’episodio a sfavore. È il 58° e, sugli sviluppi di un corner mal gestito dalla retroguardia eugubina, Brignani anticipa Arena che sembra toccarlo, inducendo così l’arbitro ad indicare subito il dischetto. Se in diretta ci potevano stare dei dubbi, i replay li fugano: Arena non tocca l’avversario. Dagli undici metri si presenta Ragatzu, che con il destro spiazza Di Gennaro e porta avanti l’Olbia. La reazione rossoblù è affidata ad un colpo di testa di Nicolao che si spegne sul fondo all’81°, ma non basta. Il Gubbio rimane fermo a 46 punti, ma ciò che preoccupa è che la squadra non riesce ad uscire da un periodo nero, che ha visto i rossoblù guadagnare solo 6 punti in 11 partite, con una sola vittoria nel girone di ritorno.