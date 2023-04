Gubbio, ancora incertezza sui play offf

GUBBIO – In Serie C regna l’incertezza. La stagione regolare si è conclusa e il Gubbio ha conquistato con merito il quinto posto, chiudendo il girone B a 61 punti. Stando alla griglia scaturita dalla classifica attuale, i rossoblù avrebbero dovuto sfidare il Rimini al “Barbetti” nel primo turno dei playoff. I procedimenti che coinvolgono il Siena, però, sono ancora aperti e un’eventuale nuova penalizzazione potrebbero spedire i bianconeri fuori dalla fase finale del campionato, in favore della Recanatese che guadagnerebbe la decima posizione; questo, ovviamente, interesserebbe il Gubbio, che cambierebbe avversario, con i giallorossi marchigiani al posto del Rimini. Così, per quanto non ancora ufficiale, l’inizio dei playoff slitterebbe da domenica 30 aprile a giovedì 11 maggio, anche se l’ufficialità non è ancora arrivata e ci sono indiscrezioni secondo le quali si potrebbe partire domenica 7 maggio. Nella giornata odierna ci sarà un incontro tra tutti i presidenti di Lega Pro, ed è facile pensare che all’ordine del giorno questo sia il punto principale di discussione.