Gubbio, allenamento congiunto alle 14.45 con il Sansepolcro

GUBBIO – Dopo l’ufficialità dello slittamento dei playoff da domenica a giovedì 11 maggio, il Gubbio riorganizza il proprio calendario per preparare al meglio il primo turno, seppur con avversario ancora da definire. Si parte già da oggi, con la squadra convocata alle ore 14:45 per svolgere un allenamento congiunto con il Sansepolcro, squadra che milita in Eccellenza umbra nella quale occupa la seconda posizione a 62 punti. L’amichevole comincerà alle ore 16 e si giocherà al “Barbetti” a porte aperte e con ingresso libero. Il 30 aprile e il primo maggio, invece, la squadra avrà a disposizione due giorni di riposo, tornando ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 2 maggio. Per quanto riguarda i playoff, invece, il Gubbio come detto giocherà la prima gara in casa l’11 maggio, con due risultati su tre per il passaggio del turno. Se così dovesse accadere, si tornerà nuovamente in campo domenica 14 maggio, con gli stessi vantaggi della sfida precedente: sarà il “Barbetti” ad ospitare il match ed il pareggio significherebbe approdare alla fase nazionale dei playoff, anch’essa divisa in due turni: nel primo entreranno in gioco anche le terze classificate, mentre nel secondo anche le seconde. Ci si potrà scontrare, tramite sorteggio, con formazioni degli altri gironi in gara doppia, ovvero andata e ritorno. Non ci saranno tempi supplementari, né la regola dei gol in trasferta: in caso di pareggio dopo i 180 minuti, raggiungerà la fase successiva la testa di serie. Dopo la fase nazionale ecco le Final Four: semifinali e finale a doppia gara, con possibilità di supplementari o rigori. La strada per la Serie B è tortuosa: come ha detto Braglia, il Gubbio vuole divertirsi, poi si vedrà.