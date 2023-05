Gubbio, alle 17.30 duello per il salto in serie B

Mentre l’A.S. Gubbio deve ancora conoscere l’avversario del primo turno dei playoff, oggi pomeriggio altre due realtà sportive della città si giocano un’importante fetta di stagione. Il Rugby Gubbio, infatti, alle 17:30 sfida il Rugby Pistoia al campo sportivo in località Coppiolo per l’ultima di Serie C, nel girone umbro-toscano. In caso di vittoria, i rossoblú approderebbero direttamente in Serie B, ma anche se così non dovesse essere, in pieno stile rugbistico, al termine della gara ci sarà il Rugby Gubbio Party, un’occasione per festeggiare la conclusione dell’annata, comunque più che positiva.

Qualche centinaio di metri più lontano, precisamente alla palestra Polivalente, alle ore 18 l’ EMI Basket Gubbio si gioca l’accesso alla finale regionale del campionato di Serie D. Oggi pomeriggio, infatti, andrà in atto gara 3 delle semifinali contro la Virtus Terni, con la serie sul risultato di 1-1, dopo la vittoria eugubina alla Polivalente domenica scorsa e il pareggio ternano mercoledì in casa propria. Con una vittoria la società del presidente Belbello volerebbe alla finale del girone contro la già qualificata Marsciano, che ha battuto con un secco 2-0 il Pontevecchio Basket in semifinale. Una giornata, quella odierna, che conferma lo sviluppo più che positivo dello sport nel territorio, nell’attesa di conoscere nuovi sviluppi per quanto riguarda il calcio.