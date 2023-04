Gubbio al lavoro, giovedì c’è il Siena

GUBBIO – La ripresa del Gubbio sembra ormai costante. I cinque risultati utili consecutivi – un pareggio e quattro vittorie - hanno rilanciato la truppa di Braglia in classifica, in fremito per gli imminenti playoff. Gli spareggi per decretare la quarta promossa in Serie B, inoltre, potrebbero partire già con delle gare in meno: la migliore quarta dei tre gironi, infatti, inizierà il proprio percorso nei playoff direttamente dal poule nazionale, evitando così la prima fase. Al momento è proprio il Gubbio la migliore classificata tra le quarte, sia per punteggio che per differenza reti. Diventano quindi di fndamentale importanza le tre gare rimanenti in campionato: due esterne (Siena e Pontedera) intervallate dal match interno con la Torres. Ma andiamo con calma; giovedì si torna in campo contro il Siena, con la squadra che si è allenata già domenica e lunedì mattina, così come è previsto l’allenamento per questa mattina. Si partirà quindi verso la Toscana o mercoledì sera o giovedì mattina, ma si tornerà nuovamente al lavoro venerdì e sabato, per poi lasciare del tempo libero ai giocatori per le festività pasquali. Intanto, Bulevardi e Toscano, entrambi acciaccati, proseguono nel lavoro di recupero.