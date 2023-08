"Gubbio 1910", scattata l’operazione-abbonamenti

GUBBIO – L’A.S. Gubbio 1910 ha lanciato la propria campagna abbonamenti per la stagione 20232024 “Tutti insieme in campo”. Da ieri, 10 agosto, chi volesse rinnovare un abbonamento scaduto dall’ultima campagna effettuata, con prelazione per la scelta del posto per alcuni giorni, o chi vuole sottoscrivere un nuovo abbonamento può recarsi presso lo stadio ’’Pietro Barbetti’’; in orario di ufficio e sottoscrivere l’abbonamento. I prezzi sono i seguenti, e comprendono tutte e 19 le gare casalinghe che il Gubbio affronterà in regular season: tribuna VIP 280€, poltroncina laterale 170€, gradinata 150€, curva 100€. Gli abbonamenti ridotti saranno validi per tutti i settori, eccezion fatta per la tribuna VIP: per le donne il costo è di 80€, per i ragazzi tra gli 8 e 14 anni (nati dal 1109 al 31122015) di 20€, mentre per i ragazzi tra i 15 e i 18 anni (nati dal 112005 al 31122008) sarà di 50€. Intanto i rossoblù hanno svolto ieri un triangolare amichevole a Borgo Cerreto di Spoleto contro Spoleto e ASD Pontano, squadre rispettivamente di Eccellenza e Prima Categoria umbra. La squadra di Braglia ha battuto 0-4 il Pontano (Bontà, Udoh, Bulevardi e Cuccarini) e 4-0 lo Spoleto (Frey, Di Gianni, Di Massimo e Vazquez).