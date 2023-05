Guarascio del Cosenza chiede la B a 22 squadre

PERUGIA – Un’altra estate calda è alle porte. E il presidente del Cosenza Guarascio lancia un appello per la riforma del campionato di B con ampliamento del numero di squadre partecipanti. "In merito a eventuali riammissioni a completamento dell’organico del campionato di B, la società ribadisce la ferma volontà di conquistare la permanenza in categoria sul campo, essendo in corsa. Ribadiamo, ancora una volta, l’appello affinché, in attesa della annunciata riforma dei campionati, si proceda immediatamente ad una modifica dell’attuale format della B ampliando il numero delle squadre partecipanti fino a 22. La B vede ogni anno ben sette squadre lasciare la categoria, tra promozioni e retrocessioni, un caso unico che causa un eccessivo turn over. La sostenibilità economica della nuova struttura potrebbe essere garantita da un diverso e più vantaggioso accordo sulla distribuzione dei diritti tv".