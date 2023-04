Grosso: "Conosciamo le qualità di Castori"

Al "Curi" torna Fabio Grosso. L’ex biancorosso racconta il Perugia. "Non aveva iniziato bene, poi ha cambiato allenatore e quindi è tornato Castori che conosce benissimo la categoria e che sta facendo un ottimo lavoro. Nella sua carriera ha fatto sempre degli altrettanto ottimi percorsi. Abbiamo visto quelle che sono le loro qualità e conosciamo bene le difficoltà che presenterà la gara che ha delle naturali difficoltà. È successo anche a noi nella precedente partita, in questa B i match sono molto equilibrati. Siamo consapevoli di quello che andremo ad affrontare, sappiamo che ci sarà un ambiente molto caldo ma saremo accompagnati da tantissimi tifosi. All’inizio della stagione l’intenzione era di ricreare l’entusiasmo, siamo stati bravi a crearlo. Sentiamo questa spinta, questo appoggio da parte dei tifosi. E vogliamo ricambiarlo. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per continuare a fare grandi risultati con ritmo, intensità e senso di appartenenza".