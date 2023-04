Grosso: "Ci teniamo stretti questo risultato"

"Ci teniamo stretti questo punto conquistato su un campo difficile". Anche Fabio Grosso non storce la bocca di fronte al punto. "Peccato per quell’episodio che ci ha visto soccombere al Var ma ci fidiamo degli arbitri".

Sulle scelte iniziali, Grosso ha spiegato. "Provo sempre a mettere in campo i giocatori che penso possano stare meglio perché poi abbiamo giocatori bravi in panchina che ci possono permettere di spaccare il match. Non c’è una formazione predefinita, ho schierato questi ragazzi che durante queste due settimane pensavo potessero stare meglio". Sulle scelte arbitrali: "Da sottolineare la reazione perché non era facile su questo campo e non era facile neanche da arbitrare. Peccato per quell’episodio che ci ha visto soccombere al Var ma ci fidiamo degli arbitri".

Serie A? a un passo? "Non è fatta perché sennò avremmo festeggiato. Credo che sia un risultato giusto perché abbiamo affrontato un avversario che ti mette sempre in difficoltà, siamo stati bravi a resistere e a creare qualche occasione".