Grifo verso il derby, è emergenza in attacco

di Francesca Mencacci

Non ci voleva. La settimana del derby è stata scandita da una serie di problemi che tengono banco a Pian di Massiano. Fabrizio Castori per l’appuntamento cruciale della stagione si trova a fare i conti con una forte emergenza in attacco e con qualche problema in difesa. La gara con la Ternana assume importanza notevole per i biancorossi, al di là del valore in sé (anche alla luce degli ultimi risultati non gratificanti per i grifoni), arriva dopo una sconfitta pesante sul campo di Ascoli che ha frenato l’incredibile rimonta e che ha rispedito, dopo sette giorni di "sollievo", il Perugia in zona play out. Ma i piani di Castori sono stati stravolti dagli infortuni di Olivieri e Di Serio e dall’incertezza legata alla presenza di Dell’Orco, che va ad aggiungersi al forfait certo di Curado. Olivieri e Di Serio anche ieri non si sono allenati con il gruppo e il rischio che i due non possano farcela cresce ora dopo ora. Restano ancora due sedute di allenamento, stamattina e la rifinitura di domani, ma intanto Castori lavora per trovare soluzioni nel caso in cui i due non dovessero esserci. Discorso differente per quanto riguarda Dell’Orco: il centrale ieri è salito in campo, ha svolto una seduta differenziata, ma ci sono possibilità che alla fine possa farcela e dare la sua disponibilità per la gara contro la squadra di Andreazzoli.

Le soluzioni. Di fatto anche contro l’Ascoli, Castori ha rinunciato (per una condizione non perfetta), dal primo minuto a Olivieri e Di Serio, con il primo che comunque è sceso in campo nella ripresa. Le scelte sarebbero di conseguenza obbligate: l’allenatore biancorosso, in caso di doppio forfait, si affiderà alla coppia Di Carmine-Matos, con l’attaccante brasiliano che avrebbe una settimana di lavoro in più sulle gambe e anche una mezza partita disputata ad Ascoli. Perché al di là del valore del giocatore, evidente, è apparsa altrettanto evidente la mancanza di freschezza, della verve dei giorni migliori. Di Carmine avrebbe l’opportunità, invece, di riscattare l’andata e di tornare al gol. Ekong potrebbe avere la sua chance in corsa. In mezzo al campo Castori potrà invece contare sul rientro di Santoro che ha scontato la squalifica.