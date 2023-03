Grifo senza Olivieri nella settimana del Curi

di Francesca Mencacci

I biancorossi di Castori, dopo la domenica di riposo, si sono ritrovati a Pian di Massiano per iniziare a preparare l’intesa settimana che prevede tre sfide ravvicinate. Ma di Marco Olivieri non c’è traccia. L’attaccante si è arreso a un nuovo problema che, con molta probabilità, vorrà dire niente trittico di gare al "Curi" che pesano e non poco nella corsa salvezza. Per Olivieri, dopo un girone di andata senza intoppi, è iniziato un periodo poco fortunato. Dal giro di boa in poi, infatti, tra acciacchi, problemi muscolari, ricadute, l’attaccante ha avuto non pochi problemi e diverse gare mancate. Un peccato, perché proprio dopo il successo sul campo del Cittadella il giocatore era rientrato a pieno ritmo con la squadra, ma durante l’allenamento della scorsa settimana si è dovuto fermare.

Si attendono comunicazioni ufficiali, ma la strada è quella del problema muscolare e di conseguenza del forfait per le tre gare che si disputano in otto giorni. Di sicuro non ce la farà per la prossima e per quella infrasettimanale con la Reggina ma anche per il match contro il Modena, di Pasquetta, le possibilità sembrano poche. Di buono c’è che Fabrizio Castori ha recuperato Di Serio, Ekong e soprattutto ha ritrovato Matos in condizione più che buone. Il pacchetto offensivo, con Di Carmine che si è sbloccato a Cittadella, è competitivo per i tre appuntamenti che potrebbero segnare anche la svolta, per la settimana che scriverà pagine importanti per la corsa-salvezza.

Alla ripresa non ha partecipato neppure Struna: sindrome influenzale per il difensore che lo ha costretto a restare a riposo ma non desta preoccupazione in vista deòòa gara di sabato con la capolista Frosinone.

A pieno ritmo con i compagni anche Luperini e Di Carmine che la scorsa settimana, per motivi differenti, hanno saltato qualche seduta di allenamento con i compagni. Il programma della settimana prosegue con sedute al mattino, a partire da oggi saranno a porte chiuse. La squadra ha bisogno della massima concentrazione, a partire dalla sfida che da una decina di anni a Pian di Massiano non è come le altre. Al di là della posizione in classifica.