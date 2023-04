Grifo senza gol, Castori e la carta Olivieri

di Francesca Mencacci

Fabrizio Castori tentato da Olivieri? Perché no. L’attaccante biancorosso ha saltato le ultime sei partite. Diciamo che negli ultimi mesi è stato un mezzo calvario, visti i continui infortuni, ma le ultime settimane sono state particolarmente pesanti per il giocatore di proprietà della Juve. Olivieri ora ha smaltito il problema muscolare, ha lavorato quando la squadra era in ritiro a Cascia, quindi già martedì, quando il Perugia si è ritrovato al Curi, si è aggregato a pieno ritmo con i compagni. Alla luce delle difficoltà della squadra di trovare la via del gol (i biancorossi sono a secco da tre turni), il tecnico del Grifo potrebbe optare per Olivieri dal primo minuto per cercare soluzioni alternative alle ultime viste in campo.

Difficile che l’allenatore ritocchi invece il modulo, almeno dall’inizio. I dubbi in formazione, con un allenamento ancora a disposizione, non mancano. Così come i ballottaggi. A partire dalla difesa: davanti a Furlan Sgarbi dovrebbe essere in vantaggio su Rosi per una maglia sul centro-destra, mentre al centro Curado parte in vantaggio rispetto a Angella. Per la terza maglia non ci sono dubbi, ci sarà Struna.

Come non ci sono dubbi per le corsie di centrocampo: sulla destra ci sarà Casasola, mentre a sinistra Lisi che ha finalmente ritrovato la condizione per dare piena disponibilità al suo allenatore. Qualche dubbio, invece, per quanto riguarda gli interpreti della mediana: Santoro, dopo il forfait a Genova e una sfida non al meglio contro il Cosenza, sembra aver smaltito gli acciacchi ed è quindi pronto a garantire il rendimento dei giorni migliori. Chi gli farà compagnia? Bartolomei, Iannoni e Capezzi sono in ballottaggio per un posto. E poi c’è la maglia alle spalle della coppia di attaccanti: Kouan contro il Cosenza è andato male, Luperini non ha fatto molto meglio anche se ha dato almeno qualche segnale e dovrebbe quindi ritrovare una maglia dall’inizio.

E poi c’è l’attacco. Se Olivieri dovesse essere scelto dall’inizio, Castori gli potrebbe affiancare Di Carmine (che sembra comunque certo di una maglia dall’inizio). In caso di impiego in corsa, dal primo minuto potrebbe scendere in campo Di Serio. Siamo, comunque, di fronte ad una partita che più degli interpreti conteranno motivazioni e atteggiamento.