Grifo, salvezza, Oddo: la storia deve cambiare

di Francesca Mencacci

Massimo Oddo, oggi alla guida della Spal, sia da "nemico" che da "amico" ha lasciato grandi amarezze a Perugia. Anche Fabrizio Castori da nemico ha fatto piangere il Grifo spesso e volentieri, pure quello di Oddo, condannandolo ai play out (con la vittoria del suo Trapani al Curi) nella stagione 2019-2020, culminata con la retrocessione dopo i play out. Destini incrociati, anche destino beffardo che domenica a Ferrara mette di fronte il Perugia di Castori e la Spal di Oddo, divise da un punto ma cruciale perché separa la retrocessione diretta dalla zona play out.

C’è comunque da dire che in quella stagione, ragionata per puntare alla serie A, furono le scelte frettolose a fare piccolo il Perugia. Perché tra Coppa Italia (tre successi su tre) e campionato (tutto il girone di andata) Oddo infila una media di 1,64 punti. Non abbastanza per il Perugia che decide di cambiare perché la squadra scivola all’ottavo posto in classifica. Non è fortunata la parentesi di Serse Cosmi che deve fronteggiare non pochi problemi, compreso il lungo stop per il Covid. Oddo rientra a Perugia per le ultime tre partite, tre sfide che avrebbero dovuto salvare il Perugia dalla lotteria degli spareggi, invece dopo la vittoria a Chiavari, il Grifo si imbatte nel Trapani che ha già un piede nella fossa, ma la squadra di Castori compie il blitz con la rete nel finale di Luperini. La sconfitta di Venezia apre le porte agli spareggi contro il Pescara. Sono giorni caldi, il club biancorosso pensa a cambiare ancora in panchina, visto l’avversario da combattare, ma alla fine resta Oddo. Decisivi i rigori: all’andata quello concesso per il fallo di mano di Falcinelli, al ritorno gli errori dal dischetto di Buonaiuto e Iennello. Il Perugia in Abruzzo cade per 2-1. Stesso risultato, ma per il Grifo, nel ritorno (Kouan ancora in gol), ma i rigori regalano la B al Pescara e l’inferno al Grifo. E pochi giorno dopo Oddo torna per la seconda volta sulla panchina della squadra della sua città, venendo accolto da un vespaio di polemiche perugine. Per Oddo le gare ad alta tensione col Perugia di mezzo non sono una novità. L’altro dolore, stavolta da avversario, risale agli spareggi per la serie B nella stagione 2014-2015. Il tecnico dei biancazzurri inizia infatti la carriera di allenatore nel Pescara e subito elimina ai playoff il Grifone al "Curi" con un 2-1 nei preliminari. Può anche bastare.