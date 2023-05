Grifo-salvezza, non ci resta che vincere Il club taglia i prezzi: "Venite allo stadio"

di Francesca Mencacci

La penuria di risultati nelle ultime dieci gare e la rinascita delle avversarie dirette hanno spinto i biancorossi in zona retrocessione, a due punti sia dai play out che dalla salvezza diretta, con nove punti ancora a disposizione. Una situazione difficile ma ancora recuperabile a patto che venerdì con il Cagliari arrivi una vittoria. I due pareggi con Cosenza e Spal anche se non hanno dato vigore alla classifica, hanno almeno mantenuto ill distacco con le dirette avversarie. Ma adesso serve necessariamente un successo per consentire alla squadra di Castori di sperare davvero e non solo a parole. Dalla sua il Perugia ha due delle tre gare al "Curi", venerdì con il Cagliari e due settimane più tardi con il Benevento. Lo stadio di casa, prima del filotto terribile delle tre sfide ravvicinate, ha dato soddisfazioni. E tabelle inutili a parte, il Perugia deve ritrovare la vittoria che manca dalla trasferta di Cittadella e in casa addirittura dal derby con la Ternana. La società ha fatto il suo appello, tagliando i prezzi del cinquanta per cento per le ultime due gare al Curi. "Nei momenti difficili il popolo perugino ha sempre dimostrato l’attaccamento ai propri colori e alle sorti del Perugia, le prossime partite in casa saranno fondamentali per raggiungere una salvezza molto importante per il club e per tutti voi, ci saranno momenti diversi per testimoniare il proprio dissenso – si legge nella nota del club di Pian di Massiano – oggi più che mai vi chiediamo di esserci vicini contro i prossimi avversari. Venite allo stadio a sostenere la squadra..il Perugia ha bisogno di tutti noi". La vittoria con il Cagliari sarebbe decisiva anche alla luce degli scontri diretti del prossimo turno e anche dell’exploit del Venezia che il Perugia affronterà, in trasferta, sette giorni più tardi. Il prossimo turno, che vedrà il Grifo giocare in anticipo, ci saranno Cittadella-Benevento, Cosenza-Venezia ma anche Parma-Brescia e Palermo Spal, con emiliani e siciliani in lotta chi per la posizione e chi per l’ingresso nei play off.

Non resta che vincere.