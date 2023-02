GRIFO, RIPRESA DA INCUBO

Il Perugia cade in discesa e si fa molto male. Perché al danno della sconfitta a Pisa in rimonta, si sommano tre giocatori (Casasola, Kouan e Paz) squalificati per il prossimo appuntamento, mercoledì con il Como. Assenze certe che si sommano alla già infinita lista di giocatori infortunati, l’ultimo Dell’Orco finito ko dopo 13 minuti di gioco. Con l’uomo in più alla mezzora del primo tempo, un rigore realizzato al 38’, la squadra di Castori si fa prima rimontare e poi superare, in sette minuti, da un Pisa che ha avuto la forza di reagire alle difficoltà e con l’uomo in meno mostrare comunque le sue qualità. Il Perugia invece, si culla sugli allori, rientra dall’intervallo senza mordente e paga a caro prezzo un atteggiamento superficiale, senza quelle qualità che rendono il Grifo all’altezza di tutte le situazioni. Adesso non resta che raccogliere i cocci e ripartire. Ma certe occasioni, quando gli episodi sono a favore, non si possono gettare così al vento. La gara. Alla fine Castori sceglie di non giocarsi insieme le uniche due punte a disposizione ma di lanciare dal primo minuto Di Carmine, insieme a Kouan e Luperini. In difesa, Struna torna dal primo minuto, insieme a Sgarbi e Dell’Orco. In mediana, dopo la sfida intensa del derby, Capezzi parte dalla panchina, con Bartolomei che torna dall’inizio insieme a Santoro. I primi minuti sono piuttosto vivaci, il Pisa spinge di più, si trova e trova spazi, il Perugia appena l’avversario glielo consente replica e si espone alle ripartenze veloci della squadra di D’Angelo che cerca di ritrovare la via del successo che in casa manca dallo scorso anno, dalla fine del girone di andata. E il gol il Pisa lo trova dopo dieci minuti, ma Gliozzi che assiste Morutan è in fuorigioco. Al 12’ la nuova tegola sul Perugia: Dell’Orco si fa male e Castori è costretto a "rischiare" Curado. Anche il Perugia troverebbe il vantaggio con Luperini (20’), ma anche stavolta si alza la bandierina. Con il passare dei minuti la gara si fa più spezzettata, con lanci lunghi da ambo le parti a cercare di scavalcare il centrocampo. Al 31’ il primo episodio-chiave del match: l’arbitro Santoro estrae il cartellino rosso tra lo stupore della squadra di casa per un fallo di Hermannsson su Di Carmine (chiara occasione da gol?), con il Pisa che resta così in dieci. Il Perugia prova ad approfittare dell’uomo in più e conquista metri, da una discesa sulla destra nasce l’altro episodio-chiave (37’): cross dell’argentino, Kouan è solo in area, colpisce di testa, Esteves alza il braccio, per Santoro è rigore. Casasola dal dischetto non sbaglia e porta avanti il Perugia. Tanto nervosismo nel finale di primo tempo.

Nella ripresa, il Pisa rientra con il dente avvelenato e il Perugia gli spiana la strada, o meglio la spiana a Morutan, il giocatore più interessante del Pisa, con Sgarbi prima leggero nel liberare l’area, poi morbido nel farlo girare. Così al 6’ della ripresa, Gliozzi e Morutan confezionano il pareggio. Eppure il Perugia gioca con l’uomo in più, ma non si avverte, anzi. All’11’ Morutan ci riprova ma Gori blocca la conclusione, mentre Castori opera due cambi per dare più spinta alla squadra, con Matos e Capezzi, Marin fa il gol della domenica, anche se di venerdì (13’) e ribalta il risultato. Il Grifo prova una reazione, la prima mezza occasione arriva con Curado, di testa. Solo in finale di gara, in mischia, il Perugia si rende pericoloso. Ma è troppo poco.

Francesca Mencacci