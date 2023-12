Grifo, pochi gol ma buoni. Cinque successi di misura

Ci sono gol e gol. Ci sono quelli che pesano di più se supportati da una difesa che può fare la differenza. Perché il Perugia ha segnato poco più della Vis Pesaro ma ha quasi il doppio dei punti. Perché il Perugia ha vinto 7 volte, 5 delle quali di misura. L’ultima volta in casa dell’Olbia.

I biancorossi hanno realizzato 19 gol, non sono certo ai vertici della graduatoria per marcature, ma sono invece nelle zone altissime per la difesa: undici gol subiti, appena uno in meno della Torres, seconda, gli stessi del Cesena capolista. Mentre la Vis Pesaro (16 punti) ha realizzato 14 reti, subendone però 19.

Fino ad ora il Perugia ha sopperito abbastanza bene all’assenza di un attaccante di riferimento (anche se qualche punto è rimasto per strada), distruibuendo le 19 reti fra dieci giocatori diversi. Non ha un vero bomber (miglior marcatore con 4 reti Alessandro Seghetti, con 3 c’è Vazquez. La Vis ha distribuito i suoi 14 gol con 6 dall’attacco, 6 dal centrocampo e 2 dalla difesa. Stenta con gli attaccanti: a parte i 5 gol di Sylla, è andato in gol solo Pucciarelli (1) in un reparto dotato di 6 punte. Ma c’è chi deve preoccuparsi ancora di più: l’attacco della Spal ha prodotto appena 2 reti, quello dell’Entella 4.

Quando segna il Grifo? Il Perugia ha qualcosa in comune con la capolista Cesena: è la squadra che segna di più nell’ultimo quarto di primo tempo, 7 reti, insieme ai romganoli. Ma la formazione di Baldini dovrà tenere conto di un dato che ha caratterizzato l’andamento della Vis Pesaro. L’avversario dei grifoni è la squadra che subisce più reti nel primo quarto del secondo tempo, 6, come la Fermana.

C’è un dato che accomuna le due squadre che si troveranno di fronte domenica al Curi: Perugia e Vis Pesaro entrambe con 1 solo gol segnato nel quarto d’ora centrale del secondo tempo.