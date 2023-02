"Grifo, per salvarsi basta cali di tensione"

di Francesca Mencacci

Non va giù. La sconfitta con il Pisa, per come è maturata, ha lasciato l’amaro in bocca e tante riflessioni. Il Perugia sceglie la linea del bastone e della carota perché "sulle sconfitte noi dobbiamo costruire", spiega il direttore sportivo Renzo Castagnini. Serve infondere fiducia e ritrovare coraggio. Il dirigente, che si è pienamente rimesso dopo un piccolo intervento, indica gli errori, la strada da non percorrere più e quella invece da ritrovare al più presto. "Perché questa squadra ha fatto anche grandi cose – spiega_ ma non possiamo assolutamente prescindere da certi atteggiamenti, dal giocare in un certo modo. Questa squadra non può, non deve e non sa gestire, noi dobbiamo affrontare gli avversari sempre con il giusto piglio. Capisco che il derby possa aver tolto energie, ma il nostro cammino deve essere caratterizzato dalla determinazione, dalla corsa, dalla voglia: così ci salviamo, altrimenti saranno dolori. Dobbiamo fare corpo unico, per salvarci tutti insieme".

Il ko di Pisa, comunque, è una grande occasione persa…

"Tutte le partite che perdi con quell’atteggiamento sono occasioni perse. La squadra deve sfruttare le qualità che ha se vuol raggiungere l’obiettivo".

C’è anche da dire che qualche giocatore, da Casasola a Paz, ha commesso ingenuità evitabili.

"Sono situazioni che nel calcio ci sono, lo sanno anche loro, ma noi dobbiamo lavorare soprattutto sull’atteggiamento, se abbiamo quello giusto possiamo dare battaglia a tutte. In caso contrario diventa difficile".

Il Perugia, ancora una volta, non è riuscito a rimonatre.

"Perché ci subentra la frenesia – spiega ancora Castagnini – Invece di compattarci ci disuniamo, questo forse anche per la classifica che abbiamo".

Qual è l’umore della squadra?

"L’umore deve essere quello di una squadra consapevole di quello che succede, siamo attenti. Sulla sconfitte noi dobbiamo costruire, non dobbiamo essere pessimisti, la squadra ha valori importanti se fa quello che deve fare, altrimenti ha valori normali. Non ci possiamo e dobbiamo permettere cali di tensione. Io sono positivo e credo che questa squadra si possa salvare, ma dobbiamo alzare l’attenzione, mercoledì dovrà dare battaglia con il coltello tra i denti. Questo deve essere il nostro pensiero e quello di tutti".

La crescita c’è stata anche con il suo arrivo.

"Nessuno ha meriti particolari, dobbiamo lavorare tutti insieme, la squadra ogni tanto perde la concentrazione, accade anche agli altri, è un campionato equilibrato, e l’equilibrio lo rompi se hai qualcosa in più a livello emozionale. Dobbiamo insistere e perseverare, dobbiamo essere tutti attaccati per far sì che il Perugia resti in serie B, perché lo meritiamo tutti".

La società cosa ha detto alla squadra?

"La squadra quando ha meriti deve prenderli, quando ha responsabilità se le deve assumere, come tutti. Il gruppo sa che secondo tempo non ha fatto quello che è nelle sue corde. Non dobbiamo dargli addosso, ma aiutarli a capire. Altrimenti non ne veniamo fuori".

Il Perugia può aver pagato le tante assenze?

"Delle assenze non me ne frega nulla, i giocatori devono essere tutti in grado di giocare e dare il loro contributo. Sono chiacchiere e alibi, chi gioca deve fare il suo dovere e sputare sangue".

Dell’Orco: perdita pesante?

"È un giocatore molto importante per noi ma nel calcio può succedere. Dobbiamo essere più forti anche di questo".