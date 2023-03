Grifo, Matos è tornato: "Scusate il ritardo"

di Francesca Mencacci

Ryder Matos è tornato. "Sono stati otto mesi lunghissimi, un inferno", racconta l’attaccante che dalla fine della stagione scorsa ha iniziato un lunghissimo viaggio tra infortuni, tentativi di ripresa, fino all’intervento drastico e risolutivo che lo ha rimesso in piedi. "Dopo un periodo difficile, sono veramente felice di essere rientrato. Ora voglio contribuire alla salvezza del Perugia con i miei gol e anche con gli assist".

Come quello che ha permesso a Samuel Di Carmine di sbloccare la gara con il Cittadella.

"Sono contento, ma anche della prestazione di tutti e soprattutto dei tre punti che abbiamo conquistato. E ora continuiamo a lavorare forte per raggiungere i nostri obiettivi. È stato un periodo difficile, non trovavo la luce in fondo al tunnel, mi sto impegnando per poter recuperare il tempo perduto e l’aver fatto quell’assist mi gratifica come se avessi segnato io. Ero veramente contento".

A che punto sei?

"Dopo Cittadella già mi sentivo meglio, ora devo solo migliorare, diciamo che sono al 70-75 per cento. Queste ultime nove sono gare importanti, vogliamo fare punti, mi piacerebbe metterci lo zampino".

Cosa hai visto da fuori?

"Ho visto che anche quando le cose non andavano bene il gruppo er unito, mai un litigio. La squadra sta seguendo il mister e ora stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro".

Ora il Perugia è atteso da tre gare al Curi che potranno dire molto del futuro.

"Dobbiamo fare punti, abbiamo bisogno dei nostri tifosi che sono una spinta in più. Dobbiamo prepararci bene per questa settimana, intanto pensiamo al Frosinone, un avversario che dobbiamo rispettare ma non temere".

I tifosi ti hanno aspettato al pari di Castori…

"Anche quando mi incontrano per strada mi fanno coraggio, io ho dato il massimo e loro sono riconoscenti. Dopo Brescia, la gara dei play off, mi sono ritrovato ko, è stato un momento molto difficile anche per la mia famiglia. Sono contento di tornare adesso, con la squadra che sta bene. Adesso siamo tutti consapevoli delle nostre forze".

Per arrivare all’obiettivo, il Perugia cosa deve fare?

"Se seguiamo quello che ci dice il mister, perché lui ne capisce più di tutti, se diamo intensità come ci chiede, allora possiamo conquistare i risultati e arrivare all’obiettivo".

A proposito di Castori, tu lo conoscevi già dai tempi di Carpi…

"Avevo fatto bene con il mister tanto che mi comprò l’Udinese. Quando ho saputo che sarebbe venuto lui ero molto contento, so che lui può aiutarci a conquistare la salvezza. L’ho ritrovato uguale, fa un lavoro di grande intensità e stiamo bene".

A proposito di serie A, il treno che hai lasciato è perso?

“Sono a Perugia, in una piazza importante, se vado in Brasile e dico che gioco con il Grifo tutti sanno che squadre è. E poi quest’anno pensiamo a salvarci, poi in futuro chissà".