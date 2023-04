"Grifo, lo spirito c’è: spingiamo al massimo"

di Francesca Mencacci

Il Perugia oggi a Ferrara si gioca una bella fetta di salvezza.

Fabrizio Castori cerca di non caricare troppo l’appuntamento, ma la classifica parla chiaro: la formazione di Oddo (penultima) è a un punto dal Grifo, domani il Brescia (che ha gli stessi punti del Perugia) sfida il Cosenza e il risultato, oggi al Mazza (fischio di inizio alle 16,15) è necessario per sperare ancora nella salvezza. E in casa biancorossa si attende il "ritorno" del Perugia, della squadra che con prestazioni convincenti ha risalito la graduatoria. "Le partite sono tutte importanti – esordisce Castori – Lasciamo da parte l’aspetto emotivo, altrimenti ci condiziona rischiamo di perdere la lucidità. La squadra sta ritrovando, risorse, la migliore efficienza e la condizione. Affrontiamo questo appuntamento con lo spirito giusto. Non sarà una partita alla garibaldina, si giocherà con grande attenzione".

È normale che il Perugia debba cambiare passo, le ultime settimane hanno sicuramente vanificato la bella rimonta e ora, con appena quattro gare da giocare, occorre cambiare passo. Come si affronta questa sfida?

"Le ultime partite non sono andate come speravamo – continua l’allenatore del Perugia – e lo sappiamo. Si pensa a lavorare, a eliminare l’ansia, evitando isterismi. Il campionato sta per finire, si è ancora più attenti perché non c’è più tempo per rimediare. Ora l’attenzione va al risultato. Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare, a recuperare in classifica. Non dobbiamo guardare alle gare che abbiamo sbagliato, ma al passato quando con l’interpretazione giusta abbiamo fatto punti".

Castori risponde a Nainggolan, che ha detto che la Spal ha più qualità del Perugia.

"È un caro ragazzo, l’ho allenato quando era molto giovane. La Spal è una squadra di indubbia qualità e poi giocherà in casa. Ma a questo punto del campionato dobbiamo fare poche riflessioni. Piuttosto dobbiamo spendere tutto quello che abbiamo e spingere al massimo. A Ferrara ci sarà poco da pensare, ci sarà da correre".

Il Perugia potrà contare sul ritorno di Olivieri.

"Ha recuperato ma non ha una condizione ottimale. È una risorsa importante. Sarà in grado di dare un buon contributo. Matos? Anche lui ha recuperato ma ha avuto una stagione travagliata. Ora sta bene ma non possiamo permetterci di fare troppi calcoli o improvvisazioni".