Grifo, le scelte di Formisano. Pesano infortuni e mercato

Come ha già detto prima della gara con la Spal, anche stavolta Formisano dovrà ripetersi: "l’emergenza può essere un’opportunità". Sì, perché anche contro il Pontedera l’allenatore biancorosso dovrà applicarsi per cercare di ovviare alle numerose assenze, tra infortuni, situazioni incerte e il calciomercato. Il problema principale per l’allenatore sarà la difesa. Vulikic si è fermato per il pestone che ha rimediato contro la Spal e che ha creato un problema non di poco conto. Dell’Orco invece ieri si è sottoposto a nuovi accertamenti e solo oggi, vigilia del match, si conoscerà la disponibilità per la gara di Pontedera. Nessuna novità dal calciomercato per il centrale: la trattativa con il Brescia si è arenata, anche se non solo esclusi colpi di scena negli ultimi giorni. Angella invece è disponibile ma potrebbe partire dalla panchina se Formisano dovesse optare per Lewis al centro, con Mezzoni sul centro-destra. Il nodo sarà sul centro-sinistra: se sarà disponibile toccherà a Dell’Orco, altrimenti potrebbe scattare la maglia dall’inizio per uno tra Souare e Viti. A proposito di Viti, il difensore potrebbe a breve firmare il suo primo contratto da professionista. Capitolo centrocampo: torna Iannoni, mentre Santoro potrebbe non essere della partita causa calciomercato. Oggi se ne saprà di più. Bartolomei è invece out. Formisano potrebbe scegliere Iannoni e Torrasi con Kouan più avanzato, mentre a destra ci sarà Paz e sulla corsia mancina si apre un ballottaggio tra Lisi e Cancellieri, con il primo favorito per iniziare il match. Bozzolan è fuori per infortunio, su di lui pare ci siano In attacco, invece, Matos ieri non si è allenato ma oggi sarà in campo. La scelta, in avvio, potrebbe però ricadere sulla coppia Sylla-Seghetti. Formisano ha ancora un allenamento per decidere.