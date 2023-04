Grifo, la B è un patrimonio di tutti da proteggere

di Francesca Mencacci

La serie B è un patrimonio. Lo è per i tifosi, lo è la società. Il campionato di serie B, lo dimostra più che mai questa stagione, è appassionante, in crescita e sempre più ricco di club prestigiosi. Senza dimenticare che una società in cadetteria è anche appetibile per eventuali acquirenti. Il Perugia quindi deve fare di tutto per non perderla. Lo sanno anche i giocatori del Grifo _- che sono per la maggior parte di proprietà - che cercheranno in tutti i modi di salvaguardare la categoria. Obiettivo che si è complicato ma che è ancora alla portata della squadra di Castori, chiamata a ritrovare il piglio dei giorni migliori per tornare a respirare. Numeri. È negli ultimi due anni, soprattutto, che il campionato di B ha fatto un balzo notevole per quanto riguarda l’attenzione e la visibilità, anche per club prestigiosi retrocessi dalla A o promossi dalla C, con contratti televisivi importanti anche fuori dall’Europa. Di conseguenza i diritti televisivi, nel triennio 2021-2024, sono passati dai precedenti 25 milioni agli attuali 48. Alle società di serie B e quindi anche al Perugia, ogni anno dalla Lega di categoria tra diritti tv e contributi (minutaggio, sponsorizzazioni, etc) va una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Un tesoretto certo non di poco conto. Nel caso specifico, il club biancorosso deve "rimborsare" la Lega Pro e versare ogni anno mezzo milione di euro, ma il contributo che resta nelle casse è importante per la gestione della stagione. A questo si aggiunge anche la visibilità delle sponsorizzazioni alla società, i partner che scelgono di sposare il progetto biancorosso, un parco "amici" che si è mantenuto nel tempo e che si è pure incrementato. A questo va sommato il pubblico del Curi che anche quest’anno, nonostante la squadra non abbia entusiasmato e le problematiche legate allo stadio, ha partecipato numeroso, con una media di circa seimila spettatori. La B va tenuta stretta, lo sa bene il presidente Santopadre, lo sanno bene i calciatori, il Perugia ha infatti in dote anche un parco giocatori di proprietà importante: dai difensori Sgarbi, Curado, Rosi (che è in scadenza di contratto), Angella, Dell’Orco, Lisi; ai centrocampisti, Casasola, Luperini, Santoro, Kouan, Bartolomei, fino a Matos e Di Serio. Un gruppo, tra calciatori di proprietà e prestiti, che farà di tutto per salvare la stagione e la categoria.