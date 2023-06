Grifo in serie C: la società conta le perdite Con la retrocessione vanno via circa 5,5 milioni

Taglio netto, ridimensionamento totale. Dalla serie B alla C il Perugia perde sei milioni e mezzo di contributi da parte della Lega di categoria. Un "meno" pesante, leggermente attenuato dal paracadute (nulla a che vedere con quello percepito da chi retrocede dalla A alla B) che riceveranno le 4 squadre che hanno perso sul campo la cadetteria. Le società di B e quindi anche il Perugia, ogni anno ricevono dalla Lega di categoria tra diritti tv e contributi (minutaggio, sponsorizzazioni, etc) una cifra intorno ai 7 milioni. Un tesoretto che quest’anno sarà un miraggio. Già, perché dalla Lega Pro il Perugia, tra diritti tv e contributi vari, percepirà circa 4-500mila euro. Senza contare le perdite interne, intese come le sponsorizzazioni locali che potrebbero venir meno. O almeno cambieranno le cifre dalla B alla C. I 60 club che prenderanno parte al campionato di C - come riporta calciobenevento - dovranno dividersi meno di 40 milioni, distribuiti secondo criteri precisi: il 40% in parti uguali, 30% in base all’utilizzo degli under, 24% in base a investimenti fatti, infrastrutture realizzate e risultati del settore giovanile, 3% risultato sportivo, 3% bacino d’utenza. Così, mediamente ogni club potrebbe arrivare a incassare circa 4-500mila euro. Si diceva che non basta il paracadute per alleviare le amarezze e alleggerire le perdite. Se chi scende dalla serie A incassa dai 10 ai 25 milioni a seconda degli anni di militanza nel campionato, chi retrocede dalla B, invece, deve accontentarsi delle briciole e di dividersi tre milioni, distribuiti in base al piazzamento (900mila euro alla quartultima, 800mila alla terzultima, cioè al Perugia, 700mila alla penultima e 600mila all’ultima della classe, ossia al Benevento), più altri due in base alla militanza (sul totale bisogna poi dedurre tasse ed eventuali debiti nei confronti della stessa Lega). Da questi conti, la società si troverebbe a incassare più o meno 1,5 milioni, tra paracadute e risorse garantite dalla Lega, con una riduzione di oltre cinque milioni rispetto a quanto avrebbe incassato con la salvezza. Francesca Mencacci