Grifo in emergenza con la Spal: "Le assenze sono un’opportunità"

Il Perugia ha preso il via e non vuol fermarsi. Dopo le due vittorie consecutive, il Grifo vuol dare un segnale oggi contro la Spal, formazione-delusione del campionato ma in crescita, nonostante le tante assenze. Alessandro Formisano è concentrato. Ha scelto di schierare Dell’Orco nonostante le voci di mercato "perché – assicura – è uno dei nostri giocatori più rappresentativi. E se un giocatore mi dimostra che ci sta con la testa, gioca al cento per cento. Non mi faccio distogliere dal mercato".

Così come non si fascia la testa dalle tante assenze.

"Emergenza? dipende dai punti di vista. Per le assenze potrebbe, per le opportunità no, perché questo consente a qualche ragazzo che scalpita di avere una possibilità". L’obiettivo è sulla Spal, squadra che Formisano conosce bene. "È imbattuta da sette turni, ma ha fatto sei pareggi: è un gruppo che fa dell’equilibrio la sua forza. Sono solidi e con grandi individualità. Non siamo preoccupati ma portiamo rispetto al nostro avversario, sapendo di avere le nostre carte da giocare".

C’è sempre da migliorare..

"Bisogna ragionare partita dopo partita e quando, duranta la gara, siamo martello dobbiamo battere con forza. Questo è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, sappiamo che l’attacco alla porta va migliorato. Dal post Cesena abbiano lavorato senza sosta – continua Formisano – . La squadra è agli inizi di un percorso interessante che fa della fiducia e della coesione il suo tratto distintivo. I ragazzi stanno dando tutto per iniziare a cambiare marcia".

Salgono le attese anche per la coppia Sylla-Seghetti?

"È una coppia che si integra molto bene, forte negli spazi, ma che ha bisogno di tanto tempo per trovare il giusto feeling. Quella di Pescara era una gara molto rapida, dovevano andare di istinto. Nel quotidiano stanno migliorando".