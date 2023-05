Grifo in bilico tra presente e futuro Speranze minime, doveroso provarci

di Francesca Mencacci

Per avere il quadro più chiaro sarà necessario aspettare il posticipo di oggi che vedrà il Brescia (38 punti) scendere in campo a Parma. I risultati del sabato regalano ancora qualche flebile speranza di raggiungere gli spareggi (la Spal ha perso, il Cosenza ha preso un punto e ora ne ha 39), mentre chiudono le porte alla salvezza diretta che dista cinque punti (il Cittadella ha steso il Benevento). Numeri che lasciano un po’ il tempo che trovano se il Perugia che andrà sabato a Venezia somiglierà a quello visto con il Cagliari nella notte che, comunque andrà a finire, ha segnato la fine di un ciclo. Come accaduto in passato con le gestioni precedenti, come accadrà in futuro. Già, ma il risultato finale della stagione cambierà le prospettive. L’era Santopadre, caratterizzata da promozioni, play off, successi nei primi anni, poi l’amarezza della retrocessione inattesa di tre anni fa e l’incubo del bis oggi, potrebbe quindi chiudersi. Ma non è così facile andarsene. Con la serie B potrebbero esserci sondaggi, chi subentra potrebbe contare su contributi interessanti messi sul piatto dalla categoria, e anche sulla visibilità, vista la crescita esponenziale del campionato. Anche se va detto non c’è mai stata la fila, come non c’è stata dopo il fallimento del Grifo e la ripartenza dalla serie D. Ma la prospettiva della B potrebbe comunque avvicinare qualcuno alla società. Discorso differente, invece, se il Perugia dovesse piombare in serie C, inoltre con prospettive differenti rispetto all’ultima retrocessione, quando con una squadra altamente competitiva riuscì l’impresa di risalire al primo colpo. Ecco, trovare qualcuno interessato a ereditare una società in terza serie potrebbe diventare più complesso. Per questo e per tanto altro ancora, il Perugia dovrà almeno mettere in campo quello che ha per cercare di non gettare le minime speranze che mette sul piatto la stagione. C’è una trasferta che, alla luce degli ultimi risultati reciproci, appare proibitiva, ma nulla è scritto, poi una gara sulla carta abbordabile contro il Benevento di fatto retrocesso. Orgoglio, dignità e coltello tra i denti.