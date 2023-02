GRIFO, GIOIA E LACRIME

di Francesca Mencacci

Nel giorno più triste per la Perugia sportiva per la morte di Ilario Castagner, il Grifo ritrova la vittoria nel derby contro la Ternana e risale incredibilmente la classifica. Una vittoria netta, maturata nella ripresa, dopo l’intervallo, dopo la notizia della scomparsa del mister dei Miracoli, al quale lo stadio Curi, il suo stadio, ha dedicato cori e applausi. Finisce con il Perugia in trionfo, che onora al meglio la figura dell’allenatore che ha scritto la storia biancorossa. La Ternana, più leziosa che efficace, cade sotto i colpi di Luperini (doppietta per lui) e Santoro, capitano di giornata. È stata una partita frizzante, a tratti anche esteticamente gradevole, con un primo tempo equilibrato, caratterizzato dalle accelerazioni del Grifo e dal palleggio pericoloso della Ternana, con una ripresa invece straripante per gli uomini di Castori che conquistano la terza vittoria in quattro gare, allontanano la zona retrocessione e mettono sei squadre alle spalle. Un successo che riempie il cuore, anche se provato dal dolore e che certifica la crescita del gruppo e l’inserimento dei nuovi, pedine in grado di dare spessore, qualità e vivacità (Struna, Capezzi e Ekong) al Perugia. La squadra di Andreazzoli continua, invece, nella sua altalena di risultati, a caccia di un’identità in questo campionato.

La gara. Tante le assenze, in attacco con Olivieri e Di Serio out, in difesa con Curado out e Dell’Orco che alla fine non ce la a partire dall’inizio. Castori presenza inediti in tutti i reparti, con Capezzi e Ekong, che erano ben subentrati nell’anonima giornata di Ascoli, dal primo minuto. Sulla trequarti chance per Luperini al posto di Kouan, con il centrocampista che ringrazierà con una doppietta. Andreazzoli invece schiera Ghiringhelli subito, con Palumbo trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Partipilo e Falletti.

La gara è subito briosa, non manca l’agonismo, con accelerazioni improvvise da parte del Perugia, che accetta il rischio di esporsi a qualche ripartenza rossoverde, con Palumbo che giostra, Partipilo e Falletti che sfidano i difensori biancorossi. Due giri di lancette, il Perugia si fa vedere con Ekong, nel rimpallo in area, Capezzi conclude dal limite, con Mantovani che si immola. Al 4’ la Ternana passa con Partipilo, ma la rete viene annullata per un fallo su Sgarbi. Alla mezzora Andreazzoli deve cambiare Ghiringhelli infortunato con Mazzarani, all’esordio con la Ternana. Al 33’occasione-Ternana con Palumbo che scarica dietro, Falletti conclude ma Angella mura. Nel finale di tempo, Di Carmine torna protagonista con una doppia conclusione, prima servito da Luperino, con Iannarilli che si esalta, poi di testa.È nella ripresa che il Perugia decide di ingranare la marcia giusta e travolgere il suo avversario. La sblocca Luperini al 9’ con il grande contributo di Di Carmine che raccoglie da Capezzi, protegge in area un pallone, Luperini in mischia trova la stoccata vincente. La Ternana si spegne, si vede solo con un destro di Falletti, Santoro intanto si scalda e al 15’ mette alla prova un super Iannarilli, al 23’ la Ternana si vede annullare il secondo gol, stavolta per un fallo di Partipilo su Angella. Andreazzoli toglie Falletti per Capanni e Paghera per Mantovani, ma il Perugia accelera e al 31’ Santoro regala il 2-0 che chiude il match. Anzi no, lo chiude, in contropiede, lanciato da Iannoni, Luperini al 50’.