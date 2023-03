Grifo-Frosinone, storia di ex e grandi rivalità

di Francesca Mencacci

Il 4 maggio del 2014 non fu l’ultimo atto. La scia bollente del campionato 20132014 è ancora viva. Un torneo tiratissimo, con Andrea Camplone sulla panchina degli umbri e Roberto Stellone su quella dei ciociari, che si concluderà con la promozione diretta in B del Perugia, proprio grazie al successo del 4 maggio 2014 al Curi, e quella ai playoff del Frosinone, dopo la finale contro il Lecce. Ciociari e umbri saliranno insieme in cadetteria, dove continueranno a sfidarsi con una certa rivalità. La gara di andata si è chiusa con un successo del Frosinone, ma con il Grifo che avrebbe meritato di uscire con almeno un punto. In un girone tante cose sono cambiate, oggi il Perugia ha una consapevolezza maggiore, mentre il Frosinone ja scoperto di essere anche fragile, soprattutto dopo l’ultimo ko interno contro il Cosenza.

Quella di sabato al Curi sarà anche ricca di ex, da una parte e dall’altra. Giocatori che in Ciociaria non hanno avuto gloria e che invece in biancorossi si stanno ritagliando pagine importanti. Mentre dall’altra parte, gli ex sono soprattutto fuori dal campo. Sul fronte Perugia ci sono il difensore Aleandro Rosi, che giocò con i giallazzurri la stagione di serie A 2015-16, il compagno di reparto Marcos Curado che a Frosinone, nella stagione 2020-2021, ha collezionato solo 16 presenze mentre al Grifo è certezza. Dalla difesa all’attacco: Samuel Di Carmine in Ciociaria militò nella stagione 2010-11 senza lasciare traccia, mentre a Perugia ha scritto e scrive pagine importanti. Poi c’è l’esterno Tiago Casasola, stesso film di Di Carmine, solo più recente, nella stagione scorsa con appena 11 presenze fino alla cessione di gennaio. A Perugia Casasola è un leader oltre ad essere il capocannoniere dei grifoni con sei reti. Sul fronte giallazzurro, abbiamo dirigenti e staff tecnico: il direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi era nel Perugia dell’epoca di Gaucci. Con i grifoni trampolino di lancio per l’attuale allenatore dei canarini Fabio Grosso che dopo quelle 2 stagioni e mezzo in Umbria e la vittoria dell’Intertoto passò al Palermo. Il tecnico canarino è stato giocatore protagonista dei biancorossi umbri dal luglio 2001 al gennaio 2004. Di periodo più recente la militanza biancorossa del preparatore atletico Vaccariello che era nello staff di Nesta e il giocatore Roberto Insigne..