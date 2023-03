Grifo, è una giornata da rendere speciale

di Francesca Mencacci

Va in scena un turno che per il Perugia vale doppio, perché è il primo dei cinque scontri diretti e perché le altre in sofferenza se la vedranno con le prime della classe. Il Grifo ha dieci finali, è la squadra che ha il maggior numero di scontri diretti rispetto alle rivali, e anche una partita in più da giocare. Ma quella di sabato si presenta come una giornata da sfruttare in pieno, perché la squadra veneta ha cinque punti in più, ma soprattutto perché è un turno di testa-coda per le dirette concorrenti e sulla carta quello del Perugia è un impegno più abbordabile. Il gruppo di Castori deve anche dimostrare di aver superato la crisi-trasferta e l’occasione è propizia. Sotto la lente gli impegni delle cinque squadre che sono sotto in classifica, anche se va ricordato che ci sono sei squadre in appena due punti. Un’anomalia. Ultime della classe sono Brescia e Spal, con 28 punti. Le rondinelle, che nell’ultimo turno hanno strappato un punto a Venezia, riceveranno in casa il Genoa, secondo in classifica con 53 punti. Un test impegnativo per il Brescia, reduce da tre pareggi consecutivi. La Spal, finita ko nell’ultima giornata nello scontro diretto di Cosenza, invece, sarà di scena in casa del Sudtirol, squadra in serie positiva da dieci turni, imbattuta nel girone di ritorno e che nell’ultimo appuntamento in casa ha inflitto una sconfitta alla formazione di Castori.

Il Cosenza, 29 punti dopo il successo con la Spal, farà visita alla capolista Frosinone (11 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle 14 gara in casa): l’impegno è sicuramente proibitivo perché la formazione allenata da Grosso vuole staccare prima possibile il biglietto per la serie A. A quota 29 punti c’è anche il Benevento, reduce dallo 0-0 in casa con il Como.

La squadra campana allenata da Stellone nel prossimo turno farà visita al Pisa, quinto in graduatoria e alla ricerca di un posto migliore nella classifica delle pretendenti agli spareggi per la promozione. E poi c’è il Venezia, trenta punti come il Perugia che come i biancorossi sarà impegnato in una sfida che può ancora essere definita tra dirette concorrenti. I lagunari faranno infatti visita all’Ascoli reduce da due sconfitte consecutive, oggi a quota 36.