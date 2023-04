"Grifo, è l’occasione giusta per una grande gara"

di Francesca Mencaccì

"Le brutte figure devono servire per essere cancellate immediatamente. E la sfida con il Genoa è l’occasione giusta per fare una grande partita".

Fabrizio Castori ha voglia di cancellare l’amara sconfitta con il Modena e riprendere il cammino verso la salvezza. Cammino che purtroppo si è fatto un po’ in salita dopo la brutta settimana del "Curi". Ma prima degli scontri diretti il Perugia si confronta con la squadra che punta dritto e forte alla serie A: i numeri, dall’arrivo di Gilardino, sono impressionanti, soprattutto in casa, con nove gare senza subire gol che hanno prodotto otto vittorie e un pareggio.

"Affrontiamo la squadra più forte del campionato, è l’occasione giusta per fare una grande partita. L’impresa sarà difficile ma ci concentriamo per portare a casa qualcosa – spiega ancora Castori – . Il Genoa è una squadra di serie A, parliamoci chiaro. Davide affronta Golia, dovremo trovare le risorse che abbiamo per far pendere l’ago della bilancia dalla parte nostra".

Come si riparte dopo l’amara sconfitta col Modena?

"Non c’ero e mi sento responsabile per essere mancato: per la squalifica faccio ammenda pubblica. Abbiamo pagato la terza gara in otto giorni, non siamo riusciti a tenere alto il ritmo. P ur riconoscendo che abbiamo giocato male, non dimentico che prima abbiamo fatto tanti punti. Avevamo fatto 18 punti in 12 gare: la squadra è viva, non dobbiamo e non possiamo perdere fiducia. Questa settimana abbiamo fatto solo recupero: in campo andremo bene ma staremo ancora meglio la prossima settimana, perché normalizzeremo gli allenamenti".

Alla vigilia del rush finale, a ridosso del match con il Genoa il presidente Santopadre si è fatto sentire. Ha anche annunciato che senza risultato la squadra andrà in ritiro.

"Ha fatto bene a richiamare tutti ad una maggiore attenzione, disamina giusta – commenta Castori – . Eravamo arrivati fuori dalla melma, ora siamo tornati nella mischia, ma il campionato è ancora lungo. La sua preoccupazione è anche la nostra: ha dato la sveglia, dobbiamo ripristinare l’adrenalina e la cattiveria giusta. Non possiamo vivere nel confort".