"Grifo, dobbiamo andare sempre al massimo"

di Francesca Mencacci

La filosofia è guardare avanti. Non bearsi delle vittorie, non piangere per le sconfitte. Per Fabrizio Castori l’amaro ko di Pisa riguarda il passato, oggi il mirino è puntato sullo scontro diretto con il Como, in programma stasera al Curi. L’emergenza, come ama dire l’allenatore del Perugia "è comunque un’opportunità per chi giocherà"; ma stavolta è veramente dura. Ai tre squalificati, Casasola, Paz e Kouan, si aggiungono gli infortunati che non hanno recuperato, Angella, Ekong, Di Serio oltre a Dell’Orco. Buone notizie dell’ultima ora sono i recuperi di Cancellieri e Rosi, convocati dal tecnico per la sfida di metà settimana. I due dovrebbero comunque partire dalla panchina. "Ci saranno quattro-cinque ragazzi della Primavera che arricchiranno il nostro organico. Una ventata di gioventù che fa bene".

Il Grifo vuole tornare a vincere per evitare di ripiombare nella zona rossa, lo chiede anche il presidente Santopadre che ieri ha festeggiato il compleanno. Sarebbe il regalo più gradito, per il presidente del Grifo.

"Il Perugia dovrà mettere in campo le armi che conosce e sfruttarle al meglio: intensità, ritmo e aggressività. Dobbiamo andare forte dal primo all’ultimo minuto", spiega Castori alla vigilia del confronto.

"Ci aspetta uno scontro diretto – continua il tecnico – lo dice la classifica. Non serve a niente tornare su una partita che ormai è stata giocata. Abbiamo perso contro una delle squadre più forti del campionato: Morutan con la B non c’entra nulla e Marin ha fatto un eurogol. Siamo concentrati sul Como, affrontiamo un avversario di qualità che sta attraversando un buon periodo di forma. Siamo decisi a fare risultato pieno perché vogliamo riprendere il nostro cammino".

Castori, inoltre, mette i puntuni sulle "i" quando si parla dei tanti infortuni che hanno caratterizzato la sua gestione.

"Innanzitutto bisogna fare le giuste distinzioni, tra infortuni di gioco e infortuni muscolari. Ma soprattutto se vogliamo che la squadra vada piano allora i giocatori non si fanno male. Ma poi vediamo se vinciamo le partite. Il gruppo va allenato, io ho un mio modo di fare calcio, se la squadra vuole andare forte, deve allenarsi forte. Per me è un concetto fondamentale, con qualche rischio. Ci alleniamo per essere intensi, e quando andiamo forte facciamo risultato".

Le scelte. Allenamenti blindati e carte mischiate, restano ballottaggi aperti, e anche il dubbio sul modulo, anche se sembra difficile ipotizzare un passaggio alla difesa a quattro. Più facile pensare che davanti a Gori ci siano Sgarbi, Curado e Struna; il dubbio è sulla corsia destra, con Iannoni favorito, mentre a sinistra ci sarà Lisi. In mezzo al campo, sono in vantaggio Capezzi e Santoro, con Luperini alle spalle della coppia d’attacco. Olivieri, che ha recuperato, dovrebbe avere una maglia dall’inizio insieme a Matos.