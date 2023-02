Grifo dimezzato: difesa e attacco in emergenza

di Francesca Mencacci

Il Perugia è abituato a sopravvivere all’emergenza. Grazie ad una rosa livellata, a giocatori di grande disponibilità che entrano ed escono dalla formazione iniziale, garantendo sempre prestazioni di buon livello. Con la Ternana il Perugia era in difficoltà, ma con il Pisa la situazione si è appesantita. Perché le indisponibilità sono di fatto quasi raddoppiate, con i forfait di Curado, Rosi, Angella, Lisi, Olivieri e Di Serio. L’emergenza vera è in difesa: al forfait annunciato di Curado, che sta lavorando ancora a parte per recuperare dall’infortunio muscolare, dopo il derby si sono aggiunti quelli di Rosi e Angella. Rosi è uscito malconcio dal derby, è stato sostituito da Struna che ha dato, per fortuna, una grande risposta dopo il lungo stop. Una certezza in più per Fabrizio Castori, che ha scommesso su di lui quando era svincolato, poi l’infortunio, dopo il debutto, ne ha pregiudicato l’inserimento immediato in gruppo. Rosi non riesce a recuperare per l’anticipo della giornata, sul campo di Pisa, molto difficile anche il recupero di Angella. Il difensore, protagonista nel derby con la Ternana, è alle prese con un affaticamento muscolare, difficilmente sarà rischiato nella gara con in toscani. Fabrizio Castori avrà a disposizione Sgarbi, Struna, Dell’Orco e Vulikic, se verrà confermata l’indisponibilità di Angella, al centro del pacchetto arretrato ci sarà Struna, con Sgarbi e Dell’Orco nelle solite posizioni.

Passando al centrocampo, salterà la gara dell’ex Francesco Lisi, uno che a Pisa ha scritto pagine importanti. L’esterno paga il cartellino giallo rimediato nel derby. Al suo posto si prepara Paz. A destra nessun ritocco, spazio a Casasola. A centrocampo, invece, Fabrizio Castori può scegliere e variare anche in vista del turno infrasettimanale che vedrà il Perugia impegnato in casa contro il Como. La coppia che ha maggiori chance di partire all’inizio è quella formata da Capezzi e Santoro che hanno comandato il reparto nel derby con la Ternana. Iannoni e Bartolomei avranno chance in corsa. Sulla trequarti, dopo la doppietta nel derby, Luperini avrà una maglia alle spalle della coppia d’attacco. Tre i giocatori a disposizione di Castori: Di Carmine, Ekong e Matos. Olivieri non è ancora pronto, sta lavorando a parte, Di Serio non si è allenato. A chi le due maglie in avvio? Di Carmine ci sarà, il ballottaggio è tra Matos e Ekong. La rifinitura di oggi potrà fare chiarezza.