Grifo-derby, corsa ai pochi biglietti disponibili

di Francesca Mencacci

È partita la corsa al biglietto: quasi duemila tagliandi venduti ieri, in mezza giornata. Lunghe file al botteghino e anche nelle pochissime ricevitorie abilitate alle vendita dei tagliandi per il derby in agenda sabato. Al botteghino di Pian di Massiano, già nel primo pomeriggio, si è formata la fila in attesa dell’apertura, prevista alle 16. Una corsa giustificata dal fatto che la disponibilità è poca: con la chiusura del settore gradinata, sono circa 8.600 i posti disponibili, ai quali vanno sottratti gli abbonamenti (2.764). Di fatto, quindi, ci sono circa seimila biglietti in vendita, escluso il settore ospiti. A tal proposito, a Pian di Massiano sono in attesa di comunicazioni da parte della questura per l’attesa riunione del Gos che deciderà tutta l’organizzazione del piano sicurezza del match e anche la vendita dei biglietti per i tifosi ospiti, vendita che non sembra essere in discussione. La riunione dovrebbe essere, a questo punto, domani, subito partirà la macchina organizzativa per la gestione anche della vendita dei biglietti per gli ospiti, che seguirà le linee guida della gara di andata con i tifosi perugini a Terni.

Solo in presenza (non è abilitato l’acquisto da casa, in modalità on line), con la carta di identità e in poche ricevitorie (ieri prese d’assalto). Sono diverse le limitazioni per l’acquisto dei biglietti per i tifosi di casa. Il Perugia calcio comunica, infatti, che la vendita dei tagliandi per Perugia-Ternana è possibile solo nelle ricevitorie abilitate "La Dea Bendata" a San Sisto, Tabaccheria 18 a Perugia, B-One di Barbara Isidori a Corciano e alla Tabaccheria n. 52 di Perugia e ovviamente al botteghino di Pian di Massiano.

La biglietteria di Pian di Massiano, che ieri ha lavorato senza sosta dall’apertura e anche oltre la chiusura, questa settimana osserverà i seguenti orari: oggi, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per quanto riguarda il giorno della partita, l’orario di apertura e chiusura della biglietteria saà comunicata nei prossimi giorni.

La città si prepara all’appuntamento, il Perugia dovrà essere all’altezza, sicuramente dovrà mostrarsi con un abito migliore rispetto a quello indossato con l’Ascoli. Perché attenuanti e sviste a parte, sono mancate la ferocia e la grinta dei giorni migliori.