Grifo-Cosenza, c’è un equilibrio da spezzare

di Francesca Mencacci

Perugia e Cosenza, prevale l’equilibrio. A spezzarlo dovrà essere la squadra di casa, il Grifo di Castori che deve interrompere la sua striscia negativa e quella positiva della squadra dell’ex Viali (imbattuto da cinque partite di campionato). La storia, infatti, racconta di tantissimi pareggi tra le due formazioni, anche tra i due allenatori (un precedente, un pari) e pure tra i tecnici contro gli avversari (Castori ha sfidato il Cosenza sei volte con quattro pareggi, una vittoria e una sconfitta, Viali una volta sola ed è uscito il segno X). Perugia e Cosenza si sono affrontate 15 volte in serie B: bilancio equilibrato con tre vittorie per parte e nove pareggi che chiudono il quadro. In terra umbra, invece, si registra una vittoria biancorossa, una sconfitta e cinque pareggi. L’ultimo confronto è quello del 18 settembre 2021 quando al gol del vantaggio di Rosi rispose Situm per l’1-1 finale. Mentre l’ultimo successo del Grifo, per 2-1, risale al 14 aprile 1996 con le reti di Negri e Allegri che resero inutile ai fini del risultato finale il gol ospite di Cristante. Una vittoria importantissima per la corsa promozione in serie A della formazione di Giovanni Galeone. Oggi, invece, i biancorossi sono chiamati al successo per restare in cadetteria, per restare in corsa in questo rush finale. Numeri alla mano, fondamentale sarà passare in vantaggio perché al di là del momento di gloria della squadra rossoblù, il Cosenza è la formazione che, dopo il Venezia, è passata più di tutte in svantaggio in questa stagione, ben 21. A differenza della squadra di Castori, quella di Viali riesce anche a trovare la forza di ribaltare, ma intanto sarà decisivo portarsi avanti. Anche perché la storia del Grifo dice che, fatta eccezione per la settimana nera che ha vanificato tanti sacrifici, i biancorossi quando vanno avanti riescono a tenere bene il vantaggio: su 14 circostanze sono arrivate nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Nel ritiro di Cascia Fabrizio Castori lavora in un clima sereno e concentrato: in casa biancorossa c’è la consapevolezza che non ci sono soluzioni alternative alla vittoria nel primo scontro diretto di questo rush finale. Il tecnico ha sensazioni positive per quanto riguarda il recupero di Lisi e Santoro che stanno lavorando per rientrare a pieno ritmo sabato. È rientrato in gruppo Rosi che potrebbe avere una chance dall’inizio, insieme a Curado e Struna. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Casasola e Lisi, con Iannoni e Santoro favoriti in mediana. Sulla trequarti, Luperini è in vantaggio su Kouan. Davanti la coppia Di Carmine-Di Serio ha le maggiori chance di partire dall’inizio.