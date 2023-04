Grifo, corsa a ostacoli. A Ferrara il più importante

di Francesca Mencacci

Una corsa a ostacoli verso un traguardo che, ad un certo punto della stagione, sembrava alla portata e che adesso invece va conquistato passo dopo passo, ritrovando condizione, spirito e atteggiamento che sembrano smarriti. Cruciale saranno approccio e la consapevolezza che il prossimo ostacolo, a Ferrara, vale metà del percorso. Un occhio al calendario del Grifo e a quello delle sue avversarie dirette ed emerge una certezza: la sfida di domenica in casa della Spal vale più dell’ultima giocata con il Cosenza, perché la squadra di Oddo punta al sorpasso e a spedire i biancorossi in zona retrocessione. A quattro gare dalla fine, per la salvezza diretta c’è un posto per sei squadre. Con il Cosenza favorita con i suoi 38 punti. Poi oggi ai play out ci sono Cittadella (37) e Perugia (35). Sempre 35 per il Brescia, 34 Spal e 31 Benevento. Il Grifo, nel poker di sfide, deve recuperare tre punti sul Cosenza, due sul Cittadella e non perdere posizioni nei confronti delle altre che avanzano minacciose. Il Venezia, con il blitz a Terni si è tolta dalla lotta, anche se dovrà affrontare due pericolanti, Cosenza e Perugia. Il Grifo è la squadra in coda alla classifica con il maggior numero di scontri diretti. Oltre la Spal i biancorossi affronteranno Venezia e Benevento. Nel mezzo la sfida al Curi col Cagliari. Partendo dalla quindicesima posizione troviamo il Cosenza, oggi salva con i suoi 38 punti.

Due scontri diretti attendono i ragazzi di Viali: contro Brescia (la prossima) e Venezia (i lagunari sono al 14° posto con 42 punti e hanno ipotecato la salvezza). A seguire due impegni di media-alta classifica: Ascoli (attualmente 11°, oggi a tre punti dai play off) e Cagliari (6° posizione). Sulla carta più complicato il calendario del Cittadella: i veneti dovranno sfidare due tra le migliori compagini del campionato: Bari (3° posto) e Südtirol (4°). Poi Benevento (ultima posizione) e Como (13°). Spal e Brescia, dopo il prossimo turno (che sarà un vero spareggio, chi col Grifo e chi col Brescia), dovranno sfidare le medesime squadre: Parma, Pisa e Palermo saranno le avversarie sia dei biancazzurri che delle rondinelle nelle ultime tre giornate di campionato, tutte in corsa per i play off. Il Benevento affronterà due formazioni nella top 10 e due squadre che lottano per la categoria: rispettivamente Parma e Modena, Cittadella e Perugia.