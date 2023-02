GRIFO, COLPO BASSO

Poteva essere il sabato perfetto e invece è stato un pomeriggio storto: un Perugia (comunque un po’ stonato) inciampa ad Ascoli per una tiraccio deviato da Dell’Orco, calciato da un giocatore "graziato" dall’arbitro in occasione del fallo da giallo (il secondo, però) su Lisi che poteva valere l’espulsione. Al pari di un fallo in area, almeno dubbio di Falasco su Di Carmine.

Un ko che fa ritornare il Perugia con i piedi per terra in un terreno però difficile e pericoloso. Il pomeriggio stava regalando risultati interessanti in chiave salvezza, con una vittoria i biancorossi ne avrebbero lasciate otto alle spalle, con un pareggio (risultato più giusto) avrebbero conservato la posizione e non avrebbero fatto scappare l’Ascoli. E invece al termine di una partita piuttosto bruttina, avara di emozioni e di occasioni a festeggiare è la squadra dell’ex Breda, arrivato per salvare i bianconeri dal baratro e per ora capace di trasmettere intensità, carattere e soprattutto una solidità che ha frenato le velleità dei grifoni. Al di là dell’impellenza di vincere della squadra di casa, non si è visto sicuramente il miglior Perugia della stagione. Una partita più modesta che onesta ma che ai punti il Grifo avrebbe potuto anche vincere. Ma è stato beffato dalla sfortuna e da un arbitraggio da rivedere. Il Perugia scende in campo senza i suoi giocatori più in forma: pesante l’assenza di Santoro, soprattutto se Iannoni non è in grande giornata nel traffico, ingolfato, della mediana bianconera. È mancata anche la freschezza di Olivieri e Di Serio, in una giornata in cui Di Carmine e Matos sono apparsi scarichi, anche se serviti con il contagocce, visto che Kouan non è mai riuscito a legare i due reparti, in fase offensiva. I due esterni, Lisi e Casasola, invece, dopo un avvio in sordina, sono riusciti a ritagliarsi spazi per poter affondare. Il Perugia torna a casa amareggiato, ma non è il momento di staccare la spina, sabato c’è il derby con la Ternana e almeno, cosa positiva, Castori ha "salvato" i suoi diffidati. E ha testato con buone risposte il debutto di Ekong e Cancellieri e la crescita di Capezzi.

La gara. Castori sceglie Angella in difesa per sostituire Curado, con Rosi che torna in panchina. Novità anche in attacco, con Matos in campo dal primo minuto e Di Serio escluso dall’undici titolare. Torna anche Bartolomei dall’inizio, con Santoro fuori per squalifica. Novità nell’Ascoli, con Breda che cambia e si affida alla difesa a quattro e il trequartista, l’ex Falzerano. Abbandona così il 3-5-2 utilizzato da Bucchi per buona parte della stagione dopo un avvio col 4-3-3. La partita non è frizzante, l’Ascoli ha paura più di perdere che smalto per vincere, il Perugia non riesce a dare però sfogo alla sua pressione. Tra le due, comunque, parte meglio l’Ascoli, anche se il primo episodio è biancorosso, al 27’ quando su punizione di Bartolomei, Di Carmine chiede il rigore per il fallo di Falasco (nuovo contatto anche nel recupero del primo tempo). L’Ascoli si fa vedere al 32’ con una destro dalla distanza di Collocolo, al 41’ l’autore del gol viene graziato, non c’è il secondo giallo sul fallo a Lisi. Nella ripresa, il Perugia alza un po’ il ritmo, al 6’ (su velo di Kouan) Lisi spaventa Leali che devia in angolo. Al 13’, su cross di Casasola, Di Carmine non raccoglie il tacco di Olivieri. Al 15’ arriva il gol dell’Ascoli: l’azione parte da Marsura (appena entrato), Bartolomei prova a spazzare via, Collocolo tira, la deviazione di Dell’Orco spiazza Gori. Al 39’ il Grifo va vicino al pari con Capezzi su cross ancora di Casasola. Francesca Mencacci