Grifo, cercasi urgentemente punti fuori casa

di Francesca Mencacci

Perugia salvo in casa (con 19 punti conquistati), penultimo in classifica (11 punti) invece per rendimento esterno. Nel 2023 sono arrivati cocenti ko, ben quattro su cinque lontano dal Curi e non può essere un caso. Appena quattro le reti fatte e sette invece quelle subite.

Sono ben 10 le sconfitte nelle 15 sfide con la valigia, un record negativo che il Perugia dovrà analizzare in vista del rush finale. Intanto in vista della delicata sfida di sabato contro il Cittadella, squadra che in casa ha conquistato gli stessi punti del Grifo ma con una gara in più. Dopo aver chiuso il girone di andata con quattro sconfitte consecutive, nel 2023 la formazione di Gorini (che sarà squalificato insieme al capitano Branca) ha un cammino immacolato tra le mura amiche, con tre pareggi e due vittorie. L’ultimo pari, come accaduto al Grifo, con il Palermo terminato 3-3 nell’ultimo turno di campionato.

Il Cittadella oggi ha cinque punti in più dei biancorossi ( e una gara in più), lo score racconta di una squadra che ha subito molti gol, 37, stando ai dati poche squadre hanno avuto un approccio così attento in questo campionato, con appena due reti subite nel primo quarto d’ora di gioco (il Perugia è la peggiore con sette gol), ma dopo tanta attenzione per la squadra di Gorini c’è un grande rilassamento. Sono addirittura dieci i gol subiti dal quarto d’ora alla mezzora di gioco. Nessuno ha fatto peggio in quel lasso temporale e i grifoni dovranno approfittarne per poter riprendere il cammino interrotto con le due sconfitte esterne e il pareggio interno con il Como. C’è anche una sfida, quella dell’andata, da vendicare: l’unica macchia al Curi del Castori bis è proprio la sconfitta con i veneti.

I biancorossi e il Cittadella si sono sfidati sei volte al "Tombolato" e lo score è in perfetto equilibrio con una vittoria a testa e quattro pareggi tra le due formazioni.

Il momento più difficile, legato all’emergenza, è quasi archiviato. Ora il tecnico potrà contare su una rosa più completa per iniziare a fare risultato fuori casa. Sarà fondamentale riportare a Pian di Massiano punti. Per non dare seguito ad una striscia negativa e perché il Perugia ha bisogno di risultati immediati, soprattutto negli scontri diretti.