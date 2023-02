Grifo, Castori esulta ai gol dei centrocampisti

di Francesca Mencacci

"L’Umbria è solo biancorossa", scrive Christian Kouan sulla sua pagina Instagram per festeggiare il derby appena vinto con la Ternana. La foto lo ritrae in festa sotto la Nord, con la pettorina di chi è rimasto in panchina. È l’immagine del gruppo di Castori. È la forza del Grifo: chi gioca e chi resta a guardare, a fine gara esulta o si dispera.

Ed è per questo che oggi l’allenatore biancorosso raccoglie i frutti: c’è il lavoro, intenso, in campo e c’è quello fuori. La crescita tocca più aspetti: contro la Ternana, il Perugia ha preso atto di aver fatto centro anche negli acquisti post mercato estivo. A partire da Struna, un’apparizione a Modena, un lungo infortunio, e ieri il ritorno in campo dopo mesi come se ci fosse sempre stato. Aggiungiamo Capezzi, una gara da titolare e la padronanza in campo di chi ha giocato con questa maglia da mesi, così come il giovane Ekong, buttato nella mischia nella gara più delicata della stagione e comunque protagonista.

Ma non solo: dopo una prima parte di stagione con il freno a mano tirato sottoporta, oggi il Perugia è una macchina da gol. Anche perché a trovare la porta finalmente sono i centrocampisti. Una parte di campionato con zero marcature, poi tutti insieme sono arrivati loro: gli esterni, da Lisi a Casasola (dal dischetto), i mediani (Santoro), i trequartisti (Luperini e Kouan) e anche i difensori, Angella.

Nelle ultime tre gare casalingje il Perugia ha messo insieme la bellezza di dieci gol, dodici nelle ultime quattro, numeri inimmaginabili in avvio di stagione. Per restare alle ultime due gare casalinghe, con sette gol fatti e nessuno subito, nel tabellino non figurano attaccanti. Un bel record.

Nel poker rifilato al Brescia sono andati in gol Santoro (prima rete in serie B e quindi con la maglia del Grifo), Kouan (prima marcatura stagionale), Casasola (nuovo rigorista, già tre centri) e Angella. Contro la Ternana si è scatenato Gregorio Luperini al suo quarto gol stagionale (con il Brescia all’andata, nel successo esterno a Benevento e doppietta nel derby), e poi Santoro che ormai si è sbloccato. E se alla crescita esponenziale abbina anche il gol, il centrocampista biancorosso si avvia ad una brillante carriera. E quindi, se gli attaccanti si prendono una pausa, Castori può anche star sereno. Il suo Grifo si è sbloccato.