GRIFO ANCORA IN BIANCO

di Francesca Mencacci

Il Perugia non va oltre il pareggio nello scontro diretto con il Cosenza che vale una fetta di serie B, rimane impantanato nei play out, con le squadre dietro che avanzano minacciose e la quota salvezza che resta a tre punti.

Il Cosenza arriva al Curi in fiducia ma soprattutto con il chiaro intento di rischiare il meno possibile (anche se poi si creerà le sue occasioni). Il Grifo non mette in campo le armi giuste per scardinare le barricate, perché il ritmo non è più quello di qualche settimana fa (che ha sopperito alle carenze tecniche) e qualche scelta iniziale, compiuta dopo una settimana di ritiro e grande attenzione, si rivelerà sbagliata. Ma poi c’è la palla che scotta da morire e la paura ha la meglio sulle motivazioni fortissime: in campo, infatti, non si vede una squadra con grande piglio, personalità e spirito di chi deve fare di tutto per portare a casa i tre punti. C’è un gruppo che soffre il primo caldo, qualche assenza pesante (Lisi in avvio sulla sinistra e Olivieri ancora out) e alcuni interpreti (Kouan soprattutto) che sembrano fuori contesto o non al meglio della condizione. Un gruppo che nella prima frazione è brutto da non crederci, mentre nella ripresa trova almeno la spinta sulla sinistra, qualche giocata e anche qualche sprazzo che lascia speranza.

Ci sono ancora possibilità per conquistare il traguardo, Castori ha il dovere di dare fiducia e lo ribadisce a gran voce a fine gara a un team che nel momento più difficile della stagione è già riuscito a risollevarsi con prestazioni anche convincenti. La fiducia non è basata sul nulla, ma sul fatto che il Perugia, per qualche settimana, è riuscito ad essere particolarmente ostico per gli avversari e credibile. Non resta che ritrovarlo.

Il prossimo step, domenica con la Spal di Oddo, è altra tappa cruciale della stagione: il Grifo deve trovare la forza e anche il coraggio di tentare il colpaccio per evitare il ritorno delle ultime della classe.

La gara. Castori sceglie Capezzi e Santoro in mediana, sulle fasce ci sono Casasola e Cancellieri in avvio e Kouan a supporto di Matos e Di Carmine. Nel primo tempo c’è molto poco da raccontare. Il Cosenza arretra, il Perugia avanza ma è difficile premere, soprattutto trovare idee e il pertugio giusto per creare qualche pensiero agli avversari. Dopo venti minuti di quasi nulla, Capezzi prova a pescare Di Carmine, l’attaccante viene anticipato in angolo.

Dopo due minuti, al 21’ Marras vede Delic che di testa colpisce di poco a lato. Al 34’ Castori deve intervenire dalla panchina perché Matos va ko, entra Di Serio. All’intervallo fuori anche Kouan per Luperini. A inizio ripresa il Cosenza prende coraggio e al 2’ conclude con Marras, Furlan blocca. Nuovi cambi dopo sei minuti della ripresa con l’ingresso di Lisi e di Iannoni. Ottimo impatto per il primo, meno per il secondo che appena entrato (7’) perde una palla imbarazzante, il Cosenza riparte: su lancio di Nasti, Delic aggira Sgarbi e colpisce il palo. L’ingresso di Lisi dà spinta, al 13’ l’esterno crossa basso e Di Carmine viene anticipato al momento della conclusione. Sempre Lisi protagonista al 22’, stavolta su assist di Iannoni, l’esterno dal dischetto non inquadra la porta. Al 24’azione quasi in fotocopia, ma gli attaccanti non arrivano sul cross per la stoccata finale. Al 40’ Marras prende il secondo giallo per simulazione, Cosenza in dieci. Ma con la superiorità numerica i biancorossi non combinano granché. Anzi, rischiano qualcosa.