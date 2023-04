Grifo allergico al gol, Castori ritrova Olivieri

di Francesca Mencacci

Stavolta, almeno, il Perugia non ha preso gol. Ma quando una squadra è costretta a inseguire, a vincere a tutti i costi, a recuperare, a pesare di più è l’assenza di gol. E il Grifo nelle ultime settimane sembra essere diventato di colpo allergico al tiro in porta. Il Perugia in questa stagione ha segnato più di Ternana, Benevento, Cittadella, Brescia, Cosenza, una rete in meno del Sudtirol. Insomma anche se non ci sono grandi goleador in rosa, i biancorossi hanno trovato la via del gol senza particolare affanno. Ma sembra una storia di un’altra stagione. Il Perugia, adesso, non riesce più a segnare. Non solo fatica tantissimo anche a crearne i presupposti. I biancorossi non vanno in rete ormai da 336 minuti, l’ultimo gol all’attivo è stato quello realizzato da Giuseppe Di Serio al minuto 24 di Perugia–Reggina (gara poi terminata 1-3) del 5 aprile. Dopodiché sono arrivate tre partite con 0 gol fatti contro Modena, Genoa e Cosenza. Se con il Modena è stato il punto più basso del girone di ritorno per prestazione e risultato (gli avversari non avevano l’urgenza del risultato con il gruppo di Viali), quella con il Cosenza è stata la gara con ancora meno occasioni da gol.

Fabrizio Castori, poi, in queste settimane ha fatto girare i suoi attaccanti e anche il trequartista, senza però trovare soluzioni e senza essere supportato dalla brillantezza dei giorni migliori. Per fortuna due delle quattro gare in agenda si giocheranno in notturna e questo potrebbe dare una mano per quanto riguarda la condizione fisica del gruppo. Altra nota positiva, perché è necessario ritrovare fiducia per affrontare il finale che è ancora tutto da scrivere, è il rientro in gruppo di Marco Olivieri, uno che di gol ne ha fatti pochi in questo campionato, ma che comunque potrebbe dare una mano in zona gol alla squadra di Castori, a caccia di ispirazione e di idee. L’attaccante tornerà in gruppo presumibilmente a partire da domani, quando la squadra inizierà a preparare la sfida che, ovviamente, vale un pezzo di salvezza.

Il prossimo appuntamento è ancora più decisivo di quello giocato sabato al "Curi" con il Cosenza. Perché la Spal è alle spalle, ha un punto in meno, è in zona retrocessione e punta a scavalcare il Grifo per assicurarsi almeno i play out. C’è da lavorare. Tanto.